Der Dirigent Daniel Barenboim ist erkrankt und hat mehrere Konzerte mit den Berliner Philharmonikern abgesagt. Betroffen sind zwei Konzerte am 26. und 27. April in Berlin sowie das Europakonzert im georgischen Tsinandali am 1. Mai und in der Hauptstadt Tiflis am 2. Mai. Bei allen Konzerten springt der britische Dirigent Daniel Harding am Pult ein.