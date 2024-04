Wenn es zuletzt um Bushido ging, dann um den Streit mit Arafat Abou-Chaker. Am Donnerstag war Bushido aus anderem Grund in Berlin: Zum Auftakt seiner angeblich letzten großen Tour. Es war ein triumphales Heimspiel in familiärem Kreis. Von Lennart Garbes

Zurück in der britischen Heimat will allerdings niemand etwas von Cymande wissen. Die weiße Musikindustrie lässt schwarzer Musik dort keinen Platz. Nach nur drei Alben brechen die Musiker 1974 auseinander wegen mangelnder Aufmerksamkeit und medialer Ignoranz in ihrer britischen Wahlheimat.

Die Geschichte von Cymande gleicht einem Rausch: Bei einer Show in einem Keller im New Yorker Stadtteil Soho werden sie von einem amerikanischen Produzenten entdeckt. Sowohl die erste Single als auch das erste Album landen in den US-Charts. Cymande geht als Support mit Al Green auf Tour. Schnell erspielen sich die Band eine feste Rolle im US-Funk und eine ebenso große Fangemeinde.

Nach der Auflösung gehen Teile von Cymande zurück in die Karibik, andere bleiben in London: Der Saxophonist wird Elektriker, zwei andere werden Anwälte. Mit dem Aufkeimen des Hip-Hop wird Cymande wiederentdeckt - und von Größen wie Grandmaster Flash, De La Soul, dem Wu-Tang Clan und den Fugees gesampled.

Cymande gilt als eine der meistgesampelten Bands überhaupt. Die beiden Anwälte der Band fordern unter anderem erfolgreich von den Fugees Tantiemen ein – in der Anfangszeit des Hip-Hop hat sich noch niemand Gedanken gemacht, die Künstler und Komponisten der Originale nach Erlaubnis für Samples zu fragen.

Erst 2006 findet Cymande für ein einzelnes Konzert wieder zusammen, seit 2012 wieder dauerhaft. Jetzt spielen sie, 50 Jahre nach ihrer großen Trennung und weitestgehend in Originalbesetzung, eine ausverkaufte Europa-Tour. Das Berlin-Konzert war der Auftakt, es folgen Shows unter anderem in Paris, Brüssel, Amsterdam und ein Heimspiel in London. Im Februar ist außerdem der Dokumentarfilm "Getting It Back: The Story of Cymande" in die Kinos gekommen.