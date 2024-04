Gordy Berlin Freitag, 05.04.2024 | 10:58 Uhr

Nope, dit war nich wirklich gut. Klar, Nostalgie usw,, allet schön und gut, aber irgendwie wirkte der Gig eher wie ne Jam Session und n paar Songs waren genauso trocken runtergespielt, wie die Platte aufgenommen wurde. Sorry, aber aus unserer Sicht, haben ne Menge Leute nach dem Gig n Fragezeichen über der Stirn gehabt, genauso , wie wir. Also, dass Der letzte Gig im Februar 2020 an gleicher Stelle, der war einfach grandios. Die Stimmung war bombastisch gut. Okay, war ne andere Band, aber dennoch, Litte Barrie, John SQ und Liam wirkten nicht wie eine Band, sondern eben nur wie`n Produkt eines Projektes. Projekt fertig, Kasse durchzählen u. ab dafür... .Aber das , was gestern in 60 Min ablief, nö, nich für 69 EUR! By far too much!! Das beste am ganzen Abend war mein Mädel, we are MODS! Wir freuen uns jetzt schon auf Madness im September. An gleicher Stelle. Da brauch man sich nicht fragen, obs gut wird. All the Mod Cons!