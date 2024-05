Der aus dem Iran geflohene und beim Filmfestival in Cannes erwartete Regisseur Mohammad Rasoulof hält sich laut einem Medienbericht in Deutschland auf. Rasoulof habe über Bergpfade zu Fuß die Landesgrenze zur Türkei überquert und halte sich derzeit in Deutschland auf, berichtete die britische Zeitung "The Guardian" am Freitag.

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. "Die Bundesregierung lässt nicht nach in ihren Bemühungen, die mutige Zivilgesellschaft in Iran zu unterstützen", hieß es am Freitag aus diplomatischen Quellen auf Nachfrage.