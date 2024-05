Potsdam bekommt ein neues Filmfestival: Green Visions startet am Donnerstag. Der Leiter ist kein ganz Unbekannter: Dieter Kosslick. Dem ehemaligen Berlinale-Chef liegt das Thema Klimaschutz seit langem am Herzen, wie er im Gespräch erzählt.

Warum berührt Sie das Thema Klima- und Umweltschutz persönlich so?

Ich sag das mal mit den Worten von Einstein: Ich beschäftige mich mit der Zukunft schon deshalb, weil wir darin leben müssen und weil ich darin leben muss. Zweitens bin ich Vater. Es wird noch mehr um die jüngeren Leute gehen, als um Menschen in meinem Alter. Ich war schon immer engagiert in diesem Thema und habe mich gefragt: Wie kann man das den Leuten eigentlich ein bisschen besser beibringen, dass sie nicht sofort in so eine Starre verfallen? Und ich denke, da ist Film ein gutes Medium.