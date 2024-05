Laut Kultursenator Joe Chialo (CDU) gibt es die Idee, in einem möglichen Gebäude der Zentral- und Landesbibliothek in der Friedrichstraße 76 zeitweise auch die Staatsbibliothek mit unterzubringen. Das bestätigte Chialo im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Zuerst hatte der " Tagesspiegel Plus " [Bezahlinhalt, externer Link] darüber berichtet.

Es gebe keine Festlegung, so Chialo. Er sprach von einer Idee, die Staatbibliothek und damit auch den Bund für das Lafayette-Gebäude zu begeistern. Es werde an einer Finanzierung gearbeitet, um das Lafayette-Projekt möglich zu machen. Zu einem Abschluss sei man noch nicht gekommen. Chialo signalisierte zugleich, dass die Finanzierung eine große Herausforderung sei. Denn das Land Berlin müsse in diesem und in den kommenden Haushaltsjahren sparen.

Das Gebäude der Staatsbibliothek am Kulturforum wiederum muss saniert werden. In den momentanen Überlegungen geht es deshalb offenbar darum, auch Teile der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz zeitweilig im Lafayette-Gebäude unterbringen. Der Eigentümer Tishman Speyer will das momentan als Kaufhaus genutzte Lafayette-Gebäude an der Friedrichstraße verkaufen. Im Gespräch ist auch, es für Büros zu nutzen.