Berlin zählt zu Deutschlands Partyhauptstadt: 58.000 Clubevents finden jedes Jahr statt. Davon leben nicht nur die Veranstalter:innen, sondern vor allem die Musiker:innen selbst. Während der Coronapandemie wurde es in den rund 200 Clubs der Hauptstadt lange still.

Die größte Veränderung bemerkt sie jedoch im Publikum. "Ich habe den Eindruck, dass Partys inzwischen früher anfangen und früher aufhören. Vor der Pandemie kamen die Leute erst gegen zwei in den Club, nach dem Vorglühen, und sind bis sechs geblieben." Heute kämen die meisten um Mitternacht und gingen gegen drei oder vier Uhr wieder. "Die Kondition ist nicht mehr so stark wie früher, aber die Liebe zum Feiern ist geblieben." Vor allem nach der Pandemie sei ein großer Hunger auf Tanzen und Feiern dagewesen, heute sei das Publikum hingegen ein wenig aus der Puste.

Die Künstlerin ist seit über 15 Jahren als DJ in Berlin und ganz Europa tätig. Vor der Pandemie legte sie vor allem in Clubs wie dem Schwuz in Neukölln auf. Mit der Pandemie stand sie vor einem Problem. Sie musste umsatteln. "Nach den Lockdowns konnte ich erst nur auf Hochzeiten und Veranstaltungen spielen, wie dem CSD, da die Clubs noch zu waren." Corona brachte aber auch Gutes: Sie achtete vermehrt auf ihre Gesundheut, merkte, dass ihr die Nachtschichten in den Clubs nicht guttun. Bis heute arbeitet sie vermehrt tagsüber oder am frühen Abend.

Inzwischen spielt sie zwar wieder live, aber nicht so intensiv wie vor der Pandemie. "Die Kleinkunstbühnen und die Kulturvereine mussten um ihr Überleben kämpfen. Die Menschen sind zwar mit Herz und Blut dabei, müssen aber immer noch schauen, wie sie ihre Läden vollkriegen." Sie hofft, dass das Publikum bald wieder mehr Lust auf die kleinen Bühnen bekommt – abseits der Stadien, wie sie Beyoncé und Taylor Swift füllen. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute ein bisschen gehemmt sind, rauszugehen. Die Lücke, die in der Pandemie entstanden ist, ist noch ein bisschen da." Auch wenn Menschen wieder mehr rausgingen, "befinden wir uns trotzdem noch im Aufwachen".

Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die in dieser Zeit ihre Karriere beendet haben.

Auch Till Käfert spielte vor der Pandemie vor allem live, womit er als Musiker seinen Lebensunterhalt bestritt. Mit der Pandemie fiel auch ihm das Einkommen weg. "Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die in dieser Zeit ihre Karriere beendet haben. Es war zu anstrengend und oft hat das Geld gefehlt, um zu überleben." Der gebürtige Berliner wurde kreativ und überlegte sich, wie er dennoch erfolgreich als Musiker weitermachen konnte. Sein damaliger Nebenjob wurde zu seinem Hauptjob und er begann online als Musikproduzent und Sound Engineer zu arbeiten. "Ich habe mich als Produzent und Engineer so positioniert, dass ich mit Musiker:innen über ein Online-System remote arbeiten konnte – so wie viele andere auch, die auf einmal im Home Office saßen.“ Sein Konzept wurde sehr gut angenommen – heute arbeitet er mit Branchengrößen wie Shirin David, Katja Krasavice und Laas.

Im Rückblick auf die Pandemie bekommt Till Käfert vor allem das Gefühl, "dass ein ganzer Schwung an Musiker:innen während der Pandemie einfach verschwunden ist". Die meisten hätten bis heute große Probleme live zu spielen. Die Veranstalter:innen seien teilweise in andere Branchen und Berufe gegangen, wodurch für manche die Netzwerke zusammengebrochen sind und somit die Perspektive genommen wurden. "Wer in der Pandemie hingegen über Social Media durchgestartet ist, hat heute teilweise live ein Problem, weil Bühnenerfahrungen und die Live-Skills fehlen." Auch das könne ein Karriere-Killer sein.