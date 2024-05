Hasko Weber wird vorübergehend Intendant am Staatstheater Cottbus

Aus Weimar in die Lausitz

Do 16.05.24 | 16:51 Uhr

Das Staatstheater Cottbus bekommt übergangsweise einen neuen Intendanten. Hasko Weber übernimmt für die Spielzeit 2025/26 den Posten von Stephan Märki, hat das Staatstheater mitgeteilt. Demnach hat ihn der Stiftungsrat der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) auf seiner Sitzung am Donnerstag gewählt. Bereits ab dem 17. Mai 2024 werde Weber als designierter Intendant in Cottbus arbeiten, heißt es.

Von 1993 bis 2001 war er Oberspielleiter am Staatsschauspiel Dresden . Danach arbeitete als freier Regisseur. Von 2005 bis 2013 war er Intendant und Regisseur am Schauspiel Staatstheater Stuttgart .

Hasko Weber besuchte von 1985 bis 1989 die Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig . 1987 gründete er die Theatergruppe "Dramatische Brigade", um eigene Inszenierungen und Filmprojekte umzusetzen.

Manja Schüle hob die Bedeutung der Personalie hervor: "Kultur ist der Schlüssel, um regionale Identität zu stärken, neue Beschäftigungspotenziale zu erschließen, Strahlkraft für die Lausitz zu entwickeln", so die Ministerin. "Dafür brauchen wir das Staatstheater als Kreativ-Motor."

Hasko Weber stammt aus Dresden und war unter anderem Intendant am Schauspiel Staatstheater Stuttgart. Zurzeit ist er Generalintendant in Weimar. Weber hat laut Staatstheater Cottbus mehrere Preise für seine Theaterarbeit erhalten, darunter den Bayerischen Theaterpreis, den Faust-Preis und den Preis der Deutschen Theaterverlage.

Nach Aussage der Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD), die auch Vorsitzende des Stiftungsrates der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) ist, konnte mit Weber einer "der profiliertesten Theatermacher im deutschsprachigen Raum" gewonnen werden. "Er ist ausgewiesener Kenner der deutschen Theaterlandschaft, profilierter Kunstmanager und feierte zahlreiche Erfolge im Osten und im Westen", wird Schüle in der Mitteilung zitiert.

Hasko Weber selbst freue sich auf seine neue Arbeit, wird er in der Mitteilung des Theaters zitiert. "Das Staatstheater gehört über die Grenzen von Cottbus hinaus zu den künstlerischen Zentren des Landes. Dieser Bedeutung gilt es auch innerhalb der Interimszeit in jeder Hinsicht gerecht zu werden."

Aus Sicht des bisherigen Intendanten Stephan Märki ist Weber die bestmögliche Wahl. Er sei ein "äußerst versierter Theatermann mit langjähriger Erfahrung auch in der Leitung eines Mehrspartenhauses mit künstlerisch, politisch wie menschlich weitem Blick", heißt es in der Mitteilung des Theaters. Weber kenne jeden Punkt von mindestens zwei Seiten und bringe als Co-Vorsitzender der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein ein großes Netzwerk mit, so Märki.