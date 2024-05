Der Komponist Manos Tsangaris ist neuer Präsident der Berliner Akademie der Künste. Der 67-Jährige wurde am Samstag von der Mitgliederversammlung des Instituts mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt, wie die Akademie mitteilte. Tsangaris folgt auf die Filmregisseurin Jeanine Meerapfel, deren Amtszeit nach neun Jahren satzungsgemäß endete. Zum Stellvertreter von Tsangaris wählte die Mitgliederversammlung den 50 Jahre alten Architekturpublizisten Anh-Linh Ngo. Er folgt der Schriftstellerin Kathrin Röggla als Vizepräsident der Akademie nach. Auch sie war zuvor neun Jahre im Amt. Der neue Präsident und sein Stellvertreter wollen sich am Montag bei einem Pressetermin in Berlin vorstellen.

Die im Jahre 1696 gegründete Akademie der Künste in Berlin zählt zu den ältesten europäischen Kulturinstituten. Sie ist eine internationale Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern. In den sechs Sektionen Bildende Kunst, Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst sowie Film- und Medienkunst hat sie derzeit 407 Mitglieder.



Manos Tsangaris wurde 1956 in Düsseldorf geboren und studierte Komposition und Neues Musiktheater. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter des neuen Musiktheaters. Anh-Linh Ngo wurde 1974 in Vietnam geboren, lebt in Berlin und studierte Architektur in Aachen.