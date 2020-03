Die Berlinale hat sich hinter den iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof gestellt. Mit Bestürzung hätten sie von der Haftanordnung der iranischen Behörden gegen ihn gehört, teilten die Internationalen Filmfestspiele am Montag in Berlin mit. "Es ist erschütternd, dass ein Regisseur so hart für seine künstlerische Arbeit bestraft wird", heißt es in der Mitteilung weiter. Gerade erst hat Rasoulof mit seinem Film "Es gibt kein Böses" über die Todesstrafe in seinem Land den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen.

Allerdings durfte er nicht selbst zu dem Filmfestival anreisen. Rassulof sei im vergangenen Jahr wegen "Propaganda gegen das System" zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem zweijährigen Berufsverbot verurteilt worden, erklärte die Berlinale. Die Haftstrafe sei bislang nicht vollstreckt worden.