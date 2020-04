Die Berliner Clubszene blickt pessimistisch in die Zukunft

Die Clubszene in Berlin blickt angesichts der Corona-Krise pessimistisch in die Zukunft. Die Vorsitzende der Clubkommission, Pamela Schobeß, sagte am Sonntag der rbb-Abendschau, sie rechne damit, dass die Clubs die letzten Einrichtungen seien, die wieder aufmachen dürfen.