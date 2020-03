Sebastian T. Berlin Samstag, 14.03.2020 | 17:33 Uhr

Ich verstehe nicht, warum nicht wenigstens in diesem Punkt Berlin und Brandenburg mal einheitlich vorgehen können. In Berlin ist alles geschlossen, und dann fahren die Leute eben ein paar Kilometer über die Landesgrenze, und dann geht es dort zur Sache. Und Montag erscheinen die dann alle wieder in Berlin auf der Arbeit...