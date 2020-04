Die Verleihung des Deutschen Filmpreises Lola am kommenden Freitag in Berlin wird ganz anders aussehen, als frühere Galas. Denn auch hier gilt wegen der Corona-Pandemie: Social distancing. Und so wird statt einer glamourösen Veranstaltung mit zahlreichen Gästen im Palais am Funkturm in diesem Jahr eine Fernsehshow aus einem Studio in Adlershof übertragen - am 24. April, ab 22:15 Uhr live im Ersten.

Die Verleihung überhaupt stattfinden zu lassen, sagt der Schauspieler und Präsident der Filmakademie Ulrich Matthes, sei ein wichtiges Zeichen "der Solidarität, des Mutmachens und der Würdigung". Denn auch die Filmbranche leidet unter der Corona-Krise. Zahlreiche Projekte wurden unterbrochen oder verschoben, weil derzeit nicht gedreht werden kann. Vielen Menschen gehe es dadurch finanziell "wirklich an den Kragen", sagt Matthes im Gespräch mit dem rbb, weil sie selbständig arbeiteten oder jeweils nur kurzfristig beschäftigt seien. Mit den Preisgeldern – insgesamt fast drei Millionen Euro – könnten neue Projekte angeschoben werden. Die Preisgelder sind in den meisten Fällen zweckgebunden und müssen für neue Filmprojekte verwendet werden.