Eigentlich ist es dem Zufall geschuldet, dass Leutner vor 15 Jahren all dies ans Tageslicht gebracht hat. Damals ist er auf der Suche nach der 26 Jahre alten polnischen Zwangsarbeiterin, Bronislawa Czubakowska, die 1942 in Plötzensee enthauptet wurde. "Und dann blättere ich etwas gelangweilt in dem Bestattungsbuch des Friedhofs in Altglienicke und plötzlich bleiben meine Augen hängen: 80 Aschen unbekannter Urnen – Charité. Da fragte ich: Wissen Sie, was Sie hier haben? Das sind Hinrichtungsopfer!"

Auf seinen Fund macht er damals unter anderem die Senatsverwaltung aufmerksam. Er setzt alles daran, den unbekannten Toten die Identität zurückzugeben. Dabei unterstützt ihn Paweł Woźniak von der Polnischen Katholischen Mission in Berlin. Fünf Jahre lang sammeln Woźniak und sein Team Informationen über die polnischen Opfer und berichtigen die falsche Schreibweise ihrer Namen. "1.370 Namen – hinter jedem Namen versteckt sich ein Mensch. Welcher Mensch war das? Wir versuchen, die Familien zu finden. Eine schwierige Aufgabe nach über 70 Jahren. Es gibt noch immer Menschen, die auf ein Zeichen warten", sagt Paweł Woźniak.