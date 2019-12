Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer

Aus Steglitzer Kreisel wird "ÜBerlin" - Atemberaubender Blick und schwindelerregende Preise

08.12.19 | 08:19 Uhr

Der Steglitzer Kreisel ist ein Koloss aus Stahl und Beton und über 40 Jahre alt. Nun soll er zu "ÜBerlin" werden, dem höchsten Berliner Wohnhaus - mit 330 Eigentumswohnungen. Zu Preisen jenseits von Gut und Böse. Von Daniel Marschke

Seit über 40 Jahren schon ragt er in den Himmel über Berlin - ein Koloss aus Stahl und Beton: Der Steglitzer Kreisel ist 120 Meter hoch, hat 30 Stockwerke, und allein der Rohbau ist einige zehntausend Tonnen schwer. Für viele Berlinerinnen und Berliner im Südwesten ist er zu einer Art Wahrzeichen geworden - direkt am S- und U-Bahnhof Rathaus Steglitz gelegen und am südlichen Ende der Schloßstraße, einer der wichtigsten Einkaufsmeilen der Stadt. Und auch die Auffahrt zum Autobahnzubringer A103 ist in unmittelbarer Nähe. Nun wollen der Bauunternehmer Christoph Gröner und die nach ihm benannte CG-Gruppe den Steglitzer Kreisel neu gestalten und aus dem früheren Skandalbau das höchste Wohnhaus der Stadt machen, das "ÜBerlin". Deutliche Fortschritte sind bereits zu erkennen: Das frühere Bürohochhaus ist bis auf sein Stahlgerüst entkernt. Hoch auf dem Dach steht ein Kran. Noch vor Weihnachten soll das Gebäude eingerüstet werden.

Jahrelange Suche nach einem möglichen Investor

Für das Land Berlin geht damit eine Jahrzehnte lange Hängepartie zu Ende - denn seit den 70er-Jahren steht der Kreisel für einen der größten Bauskandale der Berliner Nachkriegsgeschichte, für eine teure Insolvenz und für einen jahrelangen Leerstand, der das Land und damit den Steuerzahler seit 2007 jedes Jahr rund 700.000 Euro kostete - einschließlich Strom und Heizung. Grund für den Leerstand war eine zu hohe Asbestbelastung. Ein 2004 erstelltes Gutachten legte dem Bezirksamt Steglitz nahe, spätestens zum Jahr 2007 auszuziehen. Außerdem, so hieß es, müsse der krebserregende Baustoff entsorgt werden - sonst sei eine spätere Nutzung ausgeschlossen.



Asbestsanierung für rund 18 Millionen Euro

Also gab die Stadt noch einmal 18,5 Millionen Euro für die Asbestsanierung aus und verkaufte den Turm dann an die Gröner-Gruppe, besenrein sozusagen. Medienberichte sprechen von einem Verkaufspreis von etwa 21 Millionen Euro. Laut Senatsfinanzverwaltung wurde auf diese Weise ein "Nettoerlös von über einer Million Euro" erzielt. Nicht erwähnt wurde dabei, dass das Land Berlin schon in den 70er-Jahren Millionen für den Kreisel aufwenden musste. Allein die Pleite der Bauträgergesellschaft Avalon kostete den Senat 1974 rund 42 Millionen D-Mark - denn für diese Summe hatte das Land gebürgt. Die Bauarbeiten, die 1968 begonnen hatten, wurden für drei Jahre unterbrochen. Der damalige Finanzsenator Heinz Striek (SPD) trat wegen der Kreisel-Affäre sogar zurück.

Blick vom Kreiseldach in Richtung Grunewald | Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer

"Reichtum ist nichts Schlechtes"

Immerhin ist das Land den Kreisel nun los, doch auch heute, 45 Jahre später, bleibt das Hochhaus umstritten. Mietwohnungen wird es keine geben, stattdessen plant Gröner Eigentumswohnungen im obersten Preissegment. Vor allem linke Politiker fürchten, dass das "ÜBerlin" damit ein sehr wohlhabendes Klientel anzieht, das den Kiez durch seine hohe Kaufkraft nachhaltig verändern könnte. Mitte November treffen wir den Bauunternehmer und wollen mehr über seine hochfliegenden Pläne wissen und über die Herausforderungen, die ein Hochhaus-Umbau mit sich bringt. Doch ziemlich schnell kommt die Rede auch auf die Lage am Berliner Wohnungsmarkt. Dabei übt Gröner scharfe Kritik an der "investorenfeindlichen Politik" des Berliner Senats.



Wir sind in 25 Minuten am Flughafen Schönefeld, wir haben alle öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, wir sind extrem gut angebunden. Christoph Gröner

"Aus einem hässlichen Objekt etwas Wunderbares machen"

Zum Termin im Vertriebsbüro am Fuß des Kreisels erscheint der 51-Jährige mit perfekt sitzendem Anzug und offenem Kragen. Obwohl er an diesem Morgen schon den ersten Flug hinter sich hat, wirkt er hellwach und aufgeräumt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt er per Handschlag. Sieben Jahre sei es nun her, dass er den Steglitzer Kreisel zum ersten Mal wahrgenommen habe, erzählt Gröner - nach einem Besuch im Schlosspark-Theater von Didi Hallervorden, schräg gegenüber. Als er den schwach erleuchteten Turm in dieser Juni-Nacht gesehen habe, sei ihm der Gedanke gekommen, "aus einem ganz hässlichen Objekt etwas Wunderbares, Schönes zu machen". Sofort habe er seinen Vorstandskollegen angerufen und gefragt, ob sich das Gebäude kaufen lasse. "Ein Projektentwickler, wie wir es einer sind, der wartet nicht, dass Angebote von Maklern kommen, sondern der läuft durch eine Stadt, der fährt mit dem Fahrrad durch eine Stadt, der versucht, eine Stadt zu verstehen und dann dabei herauszufinden, wo es Potenziale gibt, die entwickelt werden können."

Visualisierung der "ÜBerlin"-Fassade mit Balkonen | Bild: CG Gruppe AG

Einer der umstrittensten Bauunternehmer in Deutschland

Christoph Gröner, Jahrgang 1968, gehört zu den erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Bauunternehmern in Deutschland. Schon 1991 gründet er sein erstes Unternehmen. 1995 geht er nach Leipzig, im Jahr 2000 folgt dann der Sprung nach Berlin, wo heute die Firmenzentrale der CG-Gruppe sitzt. "Niemand hat so viele Altbauten, niemand hat so viele Büros, niemand hat so viele bestehende Gebäude umgenutzt oder saniert. Darauf sind wir stolz, das ist unsere Geschichte", sagt Gröner und lässt uns ahnen, was es heißt, ein Baulöwe zu sein - einer, der neuerdings im Fernsehen auftritt, um sich offen zu seinem Reichtum zu bekennen. "Wir müssen aufklären, dass Reichtum keine Sünde ist, und auch nichts Schlechtes ist, und wir müssen die Neiddebatte beenden", sagte Gröner 2018 bei "Hart aber fair". Reiche Menschen würden in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, unter anderem, weil sie Arbeitsplätze schaffen und etwas bewegen würden - so wie mit dem Kreisel.

"In jeder Hinsicht Neuland"

Der aus Karlsruhe stammende Projektentwickler gilt als Luxussanierer, als Spezialist für "added value", jemand, der billig aufgekaufte Bestandsbauten aufwändig saniert und für ein Vielfaches ihres ursprünglichen Wertes weiterverkauft - so wie damals, als er Mitte der 90er-Jahre in Leipzig alles sanierte, was der Markt hergab. Heute rekonstruiert der vierfache Vater das Palais Hoym in Dresden, im Frankfurter Westend hat er die Oberpostdirektion erworben, in Leipzig den Alten Postbahnhof, in Berlin-Kreuzberg das Postscheckamt und in Steglitz den Kreisel. Bis Ende 2021 das "ÜBerlin" fertig sein, das höchste Wohnhaus der Hauptstadt - ein Mammutprojekt, das nicht nur den Bauherren, sondern auch Ingenieure und Bauleitung vor scheinbar unlösbare Aufgaben stellt. Denn die Konstruktion der Berliner Architektin Sigrid Kressmann-Zschach stammt aus den 60er-Jahren - sie war nie fürs Wohnen gedacht, und auch die Statik passt nicht zu dem, was nun entstehen soll.

Steglitzer Kreisel - Hochhaus reloaded

Bild: imago/Schöning So sah der Steglitzer Kreisel noch vor wenigen Jahren aus, nicht besonders schön, aber irgendwie vertraut.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Rohbau Schloßstraße Seit Sommer 2019 ist der Kreisel ein Hochhausgerippe, komplett entkernt. Gut zu erkennen: Die aus den 1960er-Jahren stammende Stahlkonstruktion. Ursprünglich sollte der Steglitzer Kreisel in Stahlbeton ausgeführt werden, doch weil es im damaligen West-Berlin an Beton mangelte, entschied sich die Architektin Sigrid Kressmann-Zschach für ein Gerüst aus Stahlträgern, kombiniert mit Betonfertigteilen als Geschossdecken.

Bild: CG Gruppe AG/Leo Seidel Im Herbst begannen die neuen Eigentümer damit, die Rohbau-Geschosse nachts in den unterschiedlichsten Farben anzustrahlen.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Auch tagsüber bietet der völlig entkernte Steglitzer Kreisel einen nicht alltäglichen Anblick, als Rohbau für den neuen Wohnturm "ÜBerlin".

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Rohbau VII Der Bau des Steglitzer Kreisels dauerte fast so lange wie der des BER. Nach Baubeginn im Jahr 1968 konnte er erst 1980 fertiggestellt werden. 1974 wurden die Arbeiten für drei Jahre unterbrochen, weil die Bauträgergesellschaft Avalon in Insolvenz ging. Der Senat, der als Bürge aufgetreten war, musste in die Bresche springen und für rund 42 Millionen D-Mark geradestehen.

Bild: imago/Gerhard Leber Der damalige Finanzsenator Heinz Striek (SPD) musste im Zuge der Kreisel-Affäre 1975 zurücktreten. Ein vom Abgeordnetenhaus einberufener Untersuchungsausschuss stellte seine Arbeit wieder ein - ohne Ergebnis. Das Foto hier zeigt den Kreisel in den frühen 1980er-Jahren aus nördlicher Richtung, ungefähr von Höhe des U-Bahnhofs Schloßstraße, dort, wo später der "Bierpinsel" errichtet wurde.

Bild: CG Gruppe AG Und so soll der Kreisel 2022 aussehen: laut Verkaufsprospekt ein "eleganter Wohnturm" namens "ÜBerlin", wobei sich kaufkräftige Interessenten auf eine eine "schlanke Silhouette aus Glas, Stahl und Aluminium" freuen können, mit hochwertiger Innenausstattung.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Christoph Gröner Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe und Bauherr des "ÜBerlin", investiert nach eigenen Angaben rund 190 Millionen Euro in den Umbau des Steglitzer Kreisels. Dabei ist ihm klar, dass die Menschen, die in seinem Hochhaus eine Wohnung kaufen werden, "jenseits des normalen Bürgers unterwegs sind".



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Rohbau IV / ÜBerlin Wer genug Geld hat, um rund 7.700 Euro pro Quadratmeter auszugeben, kann sich seit Herbst eine Musterwohnung im 13. Stockwerk ansehen (Bildmitte rechts). Zwei Zimmer, Küche, Bad mit 61 Quadratmetern kosten 470.000 Euro. Neun Stockwerke darüber, in der 22. Etage, sind es für eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit 81 Quadratmetern sogar 780.000 Euro, also fast 10.000 Euro pro Quadratmeter.



Bild: (rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Blick aus dem Schlafzimmer / ÜBerlin Blick aus dem Schlafzimmer der Musterwohnung auf die unten verlaufende Schloßstraße. Höhenangst sollte man hier im 13. Stockwerk besser nicht haben.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Musterwohnung ÜBerlin Im Wohnzimmer mit Echtholzboden geht der Blick nach Südwesten. Wohnungen, die nach Norden ausgerichtet sind, sind auch im "ÜBerlin" billiger: In den unteren Stockwerken fangen sie bei 5.000 Euro pro Quadratmeter an.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Wohnküche / ÜBerlin Die offene Küche schließt sich an den Wohnbereich an und entspricht dem, was man im Allgemeinen unter "hochwertig" versteht. Die Öffnungen in der Decke bieten Platz für sogenannte Klimadecken - Klimasysteme, die bei steigenden Außentemperaturen für erträgliche Temperaturen sorgen sollen. Immerhin soll das "ÜBerlin" laut Bauherr noch 100 Jahre stehen.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Badezimmer /ÜBerlin Bis dahin wird auch dieses Badezimmer noch ein paar Mal erneuert werden müssen. Aus der Badewanne kann man hier in Richtung Grunewald schauen. Das Fenster soll man später öffnen können.

Bild: CG Gruppe AG Wer es sich leisten kann, eine Wohnung im "ÜBerlin" zu kaufen, dem bieten sich weite Ausblicke, wie hier in Richtung Norden, mit Alexanderplatz und Fernsehturm. Alle Wohnungen sollen mit Balkon oder Loggia ausgestattet sein. Das macht die Fassade erheblich schwerer, als sie es noch beim Kreisel war.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer ÜBerlin / 4. OG. Das vierte Stockwerk gibt es zweimal. Dieses hier ist das sogenannten Abfanggeschoss und trägt im Grunde den gesamten Turm. Da das neue "ÜBerlin" anders als der alte Kreisel keine reine Glasfassade, sondern Balkone und Loggien haben wird, musste das Tragwerk in diesem Geschoss deutlich verstärkt werden.



Bild: CG Gruppe AG/Leo Seidel Dazu waren umfangreiche Schweißarbeiten erforderlich.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Abfangetage Auf das Abfanggeschoss wirken gewaltige Kräfte. Alle Verstärkungen mussten daher sehr genau berechnet und eingepasst werden. Dabei erfolgten laut CG-Gruppe mehrfache technische Abnahmen und Prüfungen.



Bild: CG Gruppe AG/Leo Seidel Hier schweißt ein Arbeiter eine tonnenschwere Stahlplatte in das bestehende Tragwerk ein, versehen mit mehreren Querverstärkungen.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Die Fahrstühle Die spätere Lobby des "ÜBerlin" mit luftiger Höhe und Zugang zu den links und rechts gelegenen Fahrstuhlschächten. Hier soll es später einen Concierge-Service geben.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer ÜBerlin / Fahrstuhlschacht Schwindelerregend wie die Preise im "ÜBerlin" ist auch der Blick in den Fahrstuhlschacht. Im Herbst 2019 fahren hier noch offene Baufahrstühle, die nur mit Schutzhelm betreten werden dürfen. Sie bringen Bauarbeiter und Materialien in die oberen Etagen - mit 20 Metern pro Minute. Bis ganz nach oben dauert es also mehr als fünf Minuten. Später soll es schneller gehen.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Auf dem Dach / ÜBerlin Baustelle auf dem Kreisel-Dach: Hier werden die Maschinen für die neuen Aufzüge untergebracht.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Das 13. OG Insgesamt 330 Wohnungen sollen auf 30. Stockwerken Platz finden. Hier ein Blick ins 13. Stockwerk, wo sich auch die beiden Musterwohnungen befinden.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Blick auf die Schloßstraße Der Blick über die Brüstung ist nur für schwindelfreie Menschen geeignet. Manhattan-Feeling in Berlin-Steglitz ...

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Blick Richtung Grunewald Für diesen Blick Richtung Grunewald muss man später entweder die richtigen Freunde haben - oder um die drei Millionen Euro investieren. Über solche Preise wird jedenfalls gemunkelt, wenn es um die beiden Penthouses geht, die oben auf dem Kreisel entstehen sollen - eines mit 150, das andere mit 300 Quadratmetern.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer A113 Blick Richtung Nordosten, in der Bildmitte der Autobahnzubringer A103.



Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Von oben I Richtung Osten ist neben der A103 auch der S-Bahnhof Steglitz zu sehen; unten am Fuß des Sockelgebäudes.

Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer Steglitz von oben Nordwestlich blickt man auf das Rathaus Steglitz und "Das Schloss", eines der größten Einkaufszentren in Berlin.

Bild: CG Gruppe AG/Leo Seidel Blick auf die nächtlich erleuchtete Stahlkonstruktion des Steglitzer Kreisels. Ende November 2019 waren laut CG-Gruppe bereits 120 Einheiten verkauft - in einem Stahlgerippe ohne Wände und Fenster, in dem es bisher nur zwei Musterwohnungen gibt. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























































"Es war von Anfang an klar, dass wir es hier mit einem Objekt zu tun haben, das der Idee der Wohnnutzung nicht so ohne Weiteres gerecht wird", sagt CG-Chef Gröner. Zwar habe sich herausgestellt, dass sich der Kreisel "ertüchtigen" lasse, dass über die "überdimensionierten Fundamente" zusätzliche Lasten abgeleitet werden könnten - doch all das nur mit einem großen baulichen Aufwand. Das sei "in jeder Hinsicht Neuland", sagt der Bauherr, "dass man tatsächlich aus altem Büro modernes Wohnen macht".

Tonnenschwere Stahlplatten ins Tragwerk geschweißt

Auch die Statik habe völlig neu berechnet werden müssen, denn die Fassade von "ÜBerlin", mit Innenbelüftung und Dreifachverglasung, wird deutlich schwerer sein als die des Kreisels, noch zumal jede der geplanten Wohnungen einen Balkon oder eine Loggia erhalten soll. Um diese an der Fassade zu verankern, "müssen wir von außen fünf bis acht Meter lange Stahlträger in die Konstruktion einbringen", sagt Marcel Mäurer, der verantwortliche Bauleiter.



Tragwerk im vierten Stockwerk, dem "Abfanggeschoss" | Bild: rbb/Götz Gringmuth-Dallmer

Allein im vierten Stockwerk, dem sogenannten Abfanggeschoss, waren in den vergangenen Monaten umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich. Es trägt nicht nur den gesamten Turm, es verzweigt die vier Gebäudeflügel auch in entgegengesetzte Himmelsrichtungen. "Da wir durch die Balkone, Erker und Loggien ein neues Lastverhältnis bekommen, mussten wir die 4,80 Meter hohen Träger verstärken", erläutert Mäurer. Dazu habe man in das vorhandene Tragwerk tonnenschwere Stahlplatten eingeschweißt.

Stählernes Skelett leuchtet in der Nacht

Zuvor war das Gebäude komplett entkernt worden. Die alten Glasfassaden sind entfernt, die alten Fahrstühle durch Baufahrstühle ersetzt worden, bis hoch aufs Dach. Seit dem Sommer 2019 ist der Kreisel nur noch ein stählernes Gerippe, das während der Nachtstunden in unterschiedlichen Farben erstrahlt, angeregt durch das Lichterfestival "Berlin leuchtet". Seit dem ersten Advent nun leuchten 24 Weihnachtssterne am Hochhausgerüst - der Kreisel, oder vielmehr, was von ihm übrig blieb, als riesiger Adventskalender.

Die Kreisel-Baustelle in der Adventszeit (Entwurf) | Bild: CG Gruppe AG

Nach eigenen Angaben wird die CG-Gruppe rund 190 Millionen Euro in das neue Hochhaus investieren und 330 Eigentumswohnungen bauen, das sind - grob gerechnet - zehn Wohnungen pro Etage. Sie reichen vom 50 Quadratmeter großen Einzimmer-Appartment bis hin zu zwei Penthouses mit 150 und 300 Quadratmetern oben auf dem Dach - Objekte für besonders wohlhabende Menschen, denen im Verkaufsprojekt ein "Wohnen auf völlig neuem Niveau" versprochen wird. Dafür verlangt die CG-Gruppe aber auch schwindelerregende Preise: Sie sind so hoch, dass sie noch einmal toppen, was in guten Lagen inzwischen auch in Berlin üblich ist. Dabei werden die Preise von Stockwerk zu Stockwerk immer höher.

81 Quadratmeter für 780.000 Euro

Zwei Zimmer mit 61 Quadratmetern in der 13. Etage, Südwest-Seite, kosten 470.000 Euro, und für eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit 81 Quadratmetern im 22. Stock sind es 780.000 Euro. Die beiden Penthouses werden derzeit noch nicht zum Kauf angeboten. Das größere, so hört man, soll über drei Millionen kosten. Ende November 2019 waren laut CG-Gruppe bereits 120 Einheiten verkauft - in einem Stahlgerippe ohne Türen und Fenster. Gröners Talent scheint darin zu bestehen, eine Vision zu verkaufen - etwas, was man nicht sieht und das doch so wertvoll ist, dass man es gerne haben möchte.

Verkehrsgünstig gelegen

Abgesehen von den Baukosten, glaubt die CG-Gruppe, dass die Quadratmeterpreise im "ÜBerlin" durchaus gerechtfertigt seien, zum Beispiel durch die Verkehrsanbindung. "Wir sind hier in 25 Minuten am Flughafen Schönefeld. Wir haben alle öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung, Bus, U-Bahn, S-Bahn, hier im Objekt, ich brauche nur im Aufzug nach unten zu fahren. Ich bin in 15 Minuten auf dem Kurfürstendamm. Ich bin auch in 20 Minuten am alten Flughafen, wenn er auch nicht mehr lange geht", sagt CG-Chef Gröner. "Das heißt, wir sind extrem gut angebunden."



Für diese Wohnungen, die wir hier erstellen, gibt es keinen Preisvergleich. Christoph Gröner

Zudem dürfen sich die wohlhabenden Käuferinnen und Käufer auf "modernste Technik" freuen, auf eine "schlanke Silhouette aus Glas, Stahl und Aluminium" sowie auf eine "magische Aussicht" - die im Westen bis zum Teufelsberg und im Norden bis zum Fernsehturm reicht. Das alles biete der Entwurf der Adlon-Architekten Fuchshuber, heißt es auf der Website von "ÜBerlin".

"In der Hochwertigkeit ganz, ganz oben angelangt"

Überhaupt sei der auf diese Weise ertüchtigte Kreisel mit keiner anderen Immobilie vergleichbar. "Für diese Wohnungen, die wir hier erstellen, gibt es keinen Preisvergleich, denn es gibt diese Wohnungen nun an dieser Stelle und in dieser Höhe. Und es wird diese Wohnungen auch nie wieder geben", betont Gröner. Von Luxus will er dabei nicht sprechen. "Luxus ist, wenn sie goldene Wasserhähne haben, wenn sie Dinge einbauen, die kein Mensch braucht" - aber das finde im Kreisel nicht statt. "Wir sind hier hochwertig", sagt der Selfmade-Millionär und verweist auf Austattungsmerkmale und Qualität: vom Concierge-Service unten in der riesenhaften Lobby, über edle Küchen, Bäder und Bodenbeläge, bis hin zu Klima- und Wärmeschutz. Unter dem Strich heißt das: "Wir sind in der Hochwertigkeit ganz, ganz oben angelangt."

Musterwohnung im 13. Stock

"Jenseits des normalen Bürgers"

Doch wen will die CG-Gruppe mit Quadrameterpreisen, die bis in den fünfstelligen Bereich reichen, überhaupt ansprechen? Und wie werden sich diese superteuren Wohnungen auf den Kiez und seine soziale Strukturen auswirken?

Für Gröner ist klar, dass die Menschen, die sich im "ÜBerlin" eine Wohnung kaufen werden, "jenseits des normalen Bürgers unterwegs sind". Es müsse auch nicht jeder überall wohnen können, sagt er. Eine gewisse Gentrifizierung, also die Verdrängung sozial schwächerer Schichten, werde man in großen Städten ohnehin immer haben. "Die Innenstädte der Welt haben nun mal in den Zentren mehr gut verdienende Menschen als mittel und schlecht verdienende Menschen." Die Frage sei nur, wie man die Gentrifizierung begleite und ob gleichzeitig genug bezahlbarer Wohnraum entstehe.

In dieser Frage sieht er das Land Berlin in der Pflicht - denn der einzige Hebel, um einen weiteren Anstieg der Mieten wirksam zu bekämpfen, ist laut Gröner nicht der Mietendeckel des rot-rot-grünen Senats, sondern "viel mehr Mietwohnungsbau".

Scharfe Kritik an investorenfeindlicher Politik

Scharfe Kritik übt Gröner vor allem an Katrin Lompscher, der linken Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen - denn seit über Mietendeckel und Enteignung debattiert werde, hätten Investoren jedes Vertrauen in den Senat verloren. "Jetzt hat quasi der Kommunismus gesiegt. Die armen Leute bleiben in der Stadt. Neue mit mehr Einkommen kommen nicht dazu."

Die wohnungs- und baupolitischen Konzepte der rot-rot-grünen Landesregierung, einschließlich der Nichtbebauung des Tempelhofer Feldes, nennt er eine "total verfehlte, ideologische Politik, die nicht wirklich einem einzigen Berliner in irgendeiner Art und Weise helfen wird". Aus Branchenkreisen wisse er von etwa fünf bis zehn Milliarden Euro, die wegen der linksgerichteten Politik nun nicht nach Berlin fließen würden. "Das sind 5.000 bis 10.000 Millionen", rechnet Gröner vor. Unter Lompscher sei die Entwicklung "nicht mehr berechenbar" und "deswegen sind eben alle Investoren auf der Flucht".

Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen | Bild: imago-images/Thilo Rückeis

Senatsverwaltung sieht "ÜBerlin" kritisch

Lompschers Pressestelle weist Gröners Vorwürfe zurück. Äußerungen, dass der Kommunismus gesiegt habe, werde man nicht kommentieren, sagt Petra Rohland, stellvertretende Sprecherin der Senatorin. Und auch die Prognose von Berlin als "Stadt der armen Leute" disqualifiziere sich von selbst. Dass Gröner im Kreisel sehr teure Eigentumswohnungen baue, werde das Wohnungsproblem jedenfalls nicht lösen, sagt Rohland im Gespräch mit rbb|24. Überhaupt halte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen "ÜBerlin" für keine besonders gute Idee.

"Entscheidungen, die man nicht mehr rückgängig machen kann"

Eine solche Ansammlung wohlhabender Eigentümer mitten im Steglitzer Kiez sei "aus sozialen Gründen nicht günstig", noch zumal ein so hochpreisiges Angebot zu einer allgemeinen Aufwertung des Quartiers führen werde, zu einer "Konzentration von Besserverdienenden" - was wiederum einen allgemeinen Anstieg von Mieten und Preisen und langfristig auch Verdrängung nach sich ziehen könne. Als der Kreisel unter der rot-schwarzen Vorgänger-Regierung an die CG-Gruppe verkauft wurde, sei man froh gewesen, eine Lösung für das leerstehende Gebäude gefunden zu haben, sagt Rohland. Dabei seien "Entscheidungen getroffen worden, die man nicht mehr rückgängig machen kann". Heute, drei Jahre später und unter einem rot-rot-grünen Senat, gehe das Land mit dem Verkauf von Immobilien und Grundstücken anders um.