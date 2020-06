Unbeteiligter bei illegalem Rennen in Charlottenburg verletzt

Ein unbeteiligter Autofahrer ist bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren nach ersten Ermittlungen drei Wagen an dem Rennen beteiligt.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend. Einer der drei Fahrer sei am Olivaer Platz beim Abbiegen in die Lietzenburger Straße mit dem Auto eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Dieser kam mit Kopf- und Halsverletzungen ins Krankenhaus. Der 19-jährige Raser blieb unverletzt.

Die Polizei beschlagnahmte das Auto des 19-Jährigen sowie seinen Führerschein und den eines weiteren Verdächtigen. Der dritte Beteiligte entkam.