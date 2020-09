Bei diesen Zahlen kann nicht festgestellt werden, wie viele Menschen bei mehreren Verbänden ihr Interesse hinterlegt haben. rbbI24 hat 17 von 18 Bezirksverbänden angefragt, dreizehn haben geantwortet. Diese verwalten knapp drei Viertel der Kleingärten in Berlin. Der Bezirksverband der Gartenfreunde Köpenick e.V. war während der Recherche weder per Mail noch telefonisch erreichbar.

Laut einer Umfrage unter den Bezirksverbänden der Kleingärtner in Berlin gibt es im Moment mehr als 30.000 schriftlich vorliegende Interessensbekundungen für eine der etwa 70.000 Parzellen in Berlin. Die Wartezeit beträgt zwischen zwei und zwölf Jahren, je nach Lage und gewünschter Ausstattung.

Sechs bis sieben Jahre beträgt die Wartezeit für einen der etwa 3.700 Kleingärten beim Bezirksverband Spandau. In Weißensee warten 1.300 Menschen auf einen Schrebergarten - 600 weiteren wurde die Aufnahme auf die Warteliste für das kommende Jahr in Aussicht gestellt. Einige Verbände nehmen zur Zeit überhaut keine Bewerber mehr auf.

Für 454 Parzellen in der Kategorie 4 endet 2020 die Schutzfrist. Sie sollen in den nächsten zehn Jahren für Infrastrukturprojekte genutzt werden. [4]

In der nachfolgenden Tabelle können Sie sehen, welche Kleingartenanlage zu welcher Kategorie gehört. Einfach den Namen in den Suchschlitz eingeben. Hinweis: Wir verwenden die Namen, die im Kleingartenentwicklungsplan hinterlegt sind.

In den folgenden Karten werden die KGA gezeigt der Kategorien drei bis fünf angezeigt, welche nicht dauerhaft geschützt sind. Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass eine KGA nicht genau an der Stelle zu sehen ist, wo sich sich eigentlich befindet. Wir bitten das zu entschuldigen. Quelle der Daten: KEP

Viola Kleinau von den Gartenfreunden Pankow berichtet, dass nicht nur der Wohn- sondern auch der Arbeitsort für die Wahl des Standortes der Bewerber eine Rolle spiele. "Manche wollen nach der Arbeit nochmal in den Garten, da ist die Nähe zum Arbeitsort entscheidender als die Nähe zur Wohnung", so Kleinau.

Gemessen an der Größe der Stadt nutzt die Mehrheit der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner laut KEP in Berlin eine Parzelle in der Nähe der eigenen Wohnung. Ein Drittel wohnt fußläufig (34,6 Prozent) und muss weniger als zwei Kilometer zum Garten zurücklegen, weitere 23,8 Prozent zwei bis vier Kilometer. Gut ein Viertel (26,3 Prozent) wohnt mehr als sechs Kilometer von der eigenen Scholle entfernt.

Die Berliner Durchschnittsparzelle misst laut Kleingartenentwicklungsplan rund 409 Quadratmeter. Die kleinsten Parzellen liegen im Bezirk mit den wenigsten Kleingärten. In Friedrichshain-Kreuzberg ist eine Parzelle druchschnittlich 308 Quadtratmeter groß. Die größten Parzellen gibt es wiederum in Marzahn-Hellersdorf, hier werden durchschnittlich 478 Quadratmeter gemessen.

In Pankow gibt es 10.167 Parzellen, in Friedrichshain-Kreuzberg 228. Alle anderen Bezirke liegen irgendwo dazwischen (siehe Karte).

Das es für Brandenburg keine allumfassende Datenbasis zu Kleingärten gibt, hier zumindest noch ein paar Fakten: Im Landesverband der Gartenfreunde Brandenburg sind etwa 62.000 Kleingärtner organisiert, das Durchschnittsalter der Pächter liegt bei 62 Jahren, weicht nach Angaben des Verbandsvorsitzenden Fred Schenk jedoch regional stark ab. Zum Landesverband gehören 1.239 Kleingartenanlagen, jedoch weist der Verband darauf hin, dass nicht alle Kleingärtnervereine und Kleingartenanlagen in Brandenburg auch im Landesverband organisiert sind.

Der Kreisverband der Landeshauptstadt Potsdam verwaltet 125 Kleingartenanlagen mit insgesamt 6.202 Pazellen. In Potsdam müssen Interessierte nach Angaben des Verbandes mit einer Wartezeit für eine Parzelle von ein bis zwei Jahren rechnen.

Wie groß das Interesse für einen Kleingarten auch in Brandenburg ist, kann man in einer Facebook-Gruppe [Kleingartenverkauf in Berlin und Brandenburg] zu diesem Thema beobachten. Anfang September wurde dort ein Kleingarten in Nauen angeboten. Die Ablösesumme lag bei einer Verhandlungsbasis von 15.000 Euro. Keine Stunde später bot jemand 20.000 Euro. Auf Grundlage der Beschreibung und der Fotos.