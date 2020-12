Tesla, US-Wahlen und natürlich Corona – 2020 war im Kleinen wie Großen aufreibend. Zum Ausklang des Jahres können Sie hier herausfinden, wo Sie am besten all das vergessen können. Von Sophia Bernert, Haluka Maier-Borst, Manuel Reich und Arne Schlüter

Aus der Kombination dieser drei Karten ergibt sich die Auszeit-Karte. Für Naturliebhaber bedeutet es, dass wir jene Gebiete suchen und hervorheben, die möglichst viel Natur haben, wo aber gleichzeitig wenige Menschen leben und auch wenig Handy-Empfang vorhanden ist. Das führt dazu, dass sich auf unseren Karten im Nordosten von Brandenburg ein großer dunkelblauer Fleck erstreckt. In diesen blauen Fleck wiederum suchen wir dann jene Punkte, die am besten abschneiden und nehmen den mittigsten von ihnen. Das ist dann sozusagen "der Mittelpunkt der Auszeit": das Boitzenburger Land.

Und welcher Typ sind Sie? Suchen Sie mit unserem interaktiven Tool nach den besten Ruheorten für ihre Kombination an Vorlieben in Berlin, Brandenburg und dem Rest der Republik. Sei es um für einen Spaziergang dorthin zu gehen, wenn es in der Nähe liegt. Oder um nach dem Lockdown dem Stress der vergangenen Wochen zu entfliehen.

Aber auch in Brandenburg gibt es einen Ort, an dem Outdoor-Influencer auf ihre Kosten kommen. Dallgow-Döberitz oder genauer gesagt die Döberitzer Heide bei 52,5051° nördlicher Breite und 13,0552° gehört laut unseren Berechnungen zu den Top-Orten für diese Vorlieben.

Für die Berechnung der Karten nutzen wir Datensätze mit einer Auflösung von einem Kilometer mal einem Kilometer. Um so unterschiedliche Metriken wie LTE-Verfügbarkeit und Naturschutzgebiete miteinander zu verrechnen, teilen wir nun jeden Rasterpunkt einem Tausender-Quantil zu. Sprich wir errechnen zum Beispiel, dass ein Punkt im Boitzenburger Land zu den 2,5 Prozent an Gebieten in Deutschland gehört, die am meisten Natur haben. Oder zu jenen 2,3 Prozent, die am schlechtesten digital vernetzt sind. Oder zu dem Prozent mit am wenigsten Menschen.

Anschließend bilden wir aus diesen drei Werten einen Gesamtwert dafür, wie gut jeder Punkt auf der individuellen Auszeit-Skala abschneidet und erstellen darauf basierend die jeweilige Auszeitkarte. Um dann noch die besten Auszeit-Gebiete und -Orte zu bestimmen, lassen wir eine Bilderkennungs-Algorithmus aus diesen Punkten Flächen bestimmen mit ähnlichen Werten. Schließlich schauen wir wiederum, wie viele Punkte in diesen Flächen zu den obersten fünf Prozent auf unserer Auszeit-Skala gehören, und suchen daraus den mittigsten. Das ist am Ende die jeweilige Mitte eines Auszeit-Gebiets.