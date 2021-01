Nach Angaben der Polizei waren gegen 18 Uhr in einer Doppelkurve, einer sogenannten S-Kurve, bei Nennhausen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Ein weiteres Fahrzeug sei zudem in die Unfallstelle geprallt.



Alarmierte Retter brachten sechs der Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser, wie es hieß. Für den Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei zur Rettung und Sicherung der Unfallstelle wurde die Landstraße mehrere Stunden voll gesperrt, in der Nacht aber wieder freigegeben.