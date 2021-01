Kurz nach ihrer Ankunft aus Moria werden zwei Flüchtlingskinder in Berlin vermisst. Die Polizei vermutet, dass sie zu Angehörigen weitergereist sind. Doch die Vormunde fragen sich, was die Polizei getan hat, um die Jungen zu finden. Von Roberto Jurkschat

Wegen der Pandemie geht es vom Flughafen in Hannover erst einmal in Quarantäne - in eine Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Osnabrück. Anfang Mai müssen Reza und Hamid dann schon wieder weiter, mit sechs weiteren unbegleiteten Minderjährigen kommen die Jungen nach Berlin.

Am Samstag, den 15. April, ein paar Monate bevor Reza und Hamid* verschwinden, steigen die beiden Jungen in Hannover aus einem Flugzeug der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines. Über das Aufnahmeprogramm der Bundesregierung dürfen die beiden Jungen aus Afghanistan mit 48 weiteren Kindern und Jugendlichen nach Deutschland einreisen. Vorher hatten Reza und Hamid mehrere Monate im überfüllten Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos gelebt. Nach dem Brand sind sich Flüchtlingshelfer und griechische Behörden einig: Die beiden Jungen im Alter von acht und 13 Jahren werden als "besonders schutzbedürftig" eingestuft und in einer Gruppe von insgesamt 50 unbegleiteten Minderjährigen nach Deutschland gebracht.

Während ihrer ersten Zeit in Berlin wohnten Reza und Hamid in der zentralen Clearing-Einrichtung für unbegleitete Kinder in der Prinzregentenstraße in Wilmersdorf. Aus Akten des Landesjugendamtes geht hervor, dass die beiden in den ersten Wochen an einem Deutschkurs im Rahmen des Projektes "Gemeinsam stark – Fit für die Schule" teilnahmen, wie Iris Brennberger, Sprecherin des Jugendsenats rbb|24 erläutert.

In der Prinzregentenstraße versuchen die Mitarbeiter der Clearingstelle mehr über die Jungen herauszufinden: Gibt es Angehörige in Deutschland? Gibt es Erkrankungen, die behandelt werden müssen? Haben die Kinder gültige Ausweise - oder muss es eine Altersfeststellung geben?

Für den achtjährigen Hamid hatte das Clearing laut Iris Brennberger Hinweise auf Verwandte ergeben. Allerdings nicht in Deutschland, sondern "in einem EU-Land". Der 13-jährige Reza sei während seiner Flucht aus Afghanistan von seinen Eltern getrennt worden. Über deren Aufenthaltsort gebe es "keine Informationen", so die Sprecherin.