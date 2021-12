In Berlin sind in der Nacht zum Donnerstag erneut die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Wie die Polizei auf Nachfrage des rbb mitteilte, war die Ursache ein technischer Defekt bei der Telekom, die die Notrufnummern bundesweit koordiniert.

Die Berliner Feuerwehr betonte, dass die Störung der Notrufnummer 112 etwa zehn Minuten gedauert habe. In dieser Zeit hätten Anrufer die Leitstelle nicht erreichen können, so ein Sprecher auf rbb-Nachfrage.

Damit sind die Notruf-Nummern in Berlin zum dritten Mal in kurzer Folge wegen technischer Probleme bei der Telekom ausgefallen: Ende September für etwa 40 Minuten, vor drei Wochen für mehrere Stunden und nun für eine knappe halbe Stunde.

Die Berliner Polizei geht davon aus, dass sie etwa 40 bis 50 Anrufe aufgrund des Ausfalls nicht entgegennehmen konnte. So viele Anrufe gehen durchschnittlich in dieser Zeit wochentags in der Nacht ein. Allerdings waren in der Nacht Sturmböen über Berlin und Brandenburg hinweggefegt, Polizei und Feuerwehr mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Größere Schäden wurden bislang nicht bekannt.

Bislang würden keine Beschwerden von Bürgern vorliegen, die ihren Notruf nicht absetzen konnten, hieß es. Bei einem Ausfall der Notrufnummern rät die Polizei, die Nora-Notruf-App zu nutzen oder zur nächsten Wache zu gehen.