Hakenkreuz in Stele des Holocaust-Mahnmals in Berlin geritzt

Unbekannte haben eine Stele des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Dienstag ein in eine Gedenkstele geritztes Hakenkreuz. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.