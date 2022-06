Ein 66 Jahre alter Mann, der nach dem Schwimmen im Zenssee in Lychen (Uckermark) vermisst wurde, ist tot. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Dienstagmorgen. Demnach wurde er am Montag leblos von der Wasserwacht aus dem Gewässer geborgen.

Damit sind am Pfingstwochenende in Brandenburg mindestens drei Menschen in Seen ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger war am Sonntag nach einem Sprung in einen See in Zossen (Teltow-Fläming) gestorben.

Im Möserschen See bei Brandenburg an der Havel war am Samstag ein Mann ertrunken, als er versuchte seinem abgetriebenen Boot hinterherzuschwimmen. Er bekam gesundheitliche Probleme und konnte nach Angaben der Polizei nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.