Die Deutsche Bahn und der Bund haben am Donnerstag am Berliner Bahnhof Südkreuz ein neues Sicherheitsprojekt für Bahnstationen vorgestellt.

Die Deutsche Bahn, die Bundespolizei und die Bahnhofsmission verabredeten außerdem eine Kooperation. So soll die Bahnhofsmission künftig in die Entwicklung neuer Sicherheitskonzepte eingebunden werden. So werden beispielsweise schon jetzt am Bahnhof Zoologischer Garten die Angestellten der DB Sicherheit im Umgang mit hilf- und obdachlosen Menschen geschult, wie es hieß. "Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine hat auch gezeigt, dass Bahnhöfe auch ein Bestandteil von Orten für Geflüchtete sind", betonte Bundesinnenministerin Faeser.

Außerdem gibt es am Bahnhof Südkreuz seit einiger Zeit die "leuchtende Bahnsteigkante". Ein LED-Lichtstreifen warnt vor ein- oder durchfahrenden Zügen. Darüber wird nicht nur die Länge des Zuges, sondern auch die Auslastung der einzelnen Waggons angezeigt. Ein Jahr lang werde getestet, ob es das Einsteigen schneller und sicherer machen kann, so Bahnchef Richard Lutz.