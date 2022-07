Ruhige Nacht in Parks in Berlin-Mitte

Bei der Durchsetzung des nächtlichen Alkoholverbots im James-Simon-Park und im Monbijou-Park in Berlin-Mitte hat es in der Nacht zu Samstag keine Zwischenfälle gegeben.



Es sei alles ruhig geblieben, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb am Samstag. Dies nun ist das erste Wochenende, dass Beschäftigte des Ordnungsamtes die Polizisten bei ihren Kontrollgängen unterstützen. Ein bis zwei Doppelstreifen sind laut dem Bezirksamt freitags und samstags im Einsatz.