Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel sind tonnenweise Granaten aus der Kaiserzeit entdeckt worden. Im Zuge von Räumungsarbeiten für ein neues Wohnquartier fanden Experten in den vergangenen Tagen 61 Artilleriegranaten mit einem Gewicht von 6.300 Kilogramm aus der Zeit zwischen 1875 und 1905, wie die Tegel Projekt GmbH am Freitag mitteilte. Die schweren Geschosse wurden demnach von der Polizei umgehend auf einen Sprengplatz in Grunewald gebracht, wo sie entschärft werden sollen.