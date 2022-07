Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 27.07.2022 | 10:23 Uhr

Das Klima ist in der Tat vergiftet und das von allen möglichen Seiten. Es kann wirklich sein, dass es sich um eine gutmeinende Initiative handelt, gleich wahrscheinlich ist es zugleich auch, dass bewusst mit Worten gespielt wird bei einem ganz anderen Hintergrund. Analoges spielt sich auch in den unendlichen Weiten des Internets ab.



Wie schlicht und plump war die Agitation vergangener Zeiten und wie mit den allen Wassern der PR durchsetzt, ist sie heute? Bei nahezu allem gehe ich erstmal unbefangen von einem Wohlmeinenden aus. Die hineinsprudelnden Beiträge gerade DER ANHÄNGER sind es dann, die mich dann darin entweder bestärken oder mich zu einer anderen Meinung kommen lassen.



Spätestens da klärt sich dann was.



Den Anteil der Ukraine am Krieg zu sehen, ist im Übrigen nichts Verwerfliches. Es wäre bei jz. lang analoger Struktur komisch, wäre es anders.