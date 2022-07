Pepe Berlin Montag, 25.07.2022 | 17:26 Uhr

Wenn ein Gericht feststellt, dass sich auch Radfahrer/in an eine Beschilderung wie in der Bergmannstr. halten und die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h einhalten müssen, gilt dass dann vielleicht auch für rotes Licht einer Lichtzeichenanlage im übrigen Stadtgebiet?

Wenn ja mal an die eiligen „Pedalritter“ weitersagen.