"Dann wird Dehnung in Spannung umgesetzt, und das kann zu Zerstörung des Materials durch Rissbildung führen", so Kühne bei rbb24 Brandenburg aktuell. Früher seien Autobahnen aus gegeneinander verschiebbaren Platten hergestellt worden, die sich dann wölben oder im schlimmsten Fall brechen können. Gefährdete Strecken würden deswegen inzwischen besonders häufig von den Autobahnmeistereien kontrolliert.

Die Hitzeglocke über der Region führte am Mittwoch in Langenlipsdorf, Wiesenburg, Potsdam und Berlin-Buch zu Temperaturrekorden. 40 Grad und mehr wurden aber nicht erreicht. Am Donnerstag soll es weniger heiß werden.

Heute werden Autobahnen Materialforscher Kühne zufolge aus "Endlosbändern" aus Beton gegossen. Druckspannung durch Ausdehnung des Betons werde dann vom Material aufgenommen. "Das funktioniert ganz gut, aber auf Dauer auch nicht hundertprozentig", so Kühne. "Es kann dazu führen, dass es zu Ausbrüchen an den Oberflächen kommt."

2015 war es in Berlin auf mehreren Autobahnen wegen Hitze zu Straßenschäden gekommen. Auf Abschnitten der A114, der A113 und der A100 hatte sich die Straße gewölbt. In der aktuellen Hitzephase in den vergangenen Tagen war besonders Großbritannien betroffen. Der Londoner Flughafen Luton strich Flüge, weil sich die Startbahn verformt hatte.

Auch Asphalt könne sich bei langanhaltender Hitze aufwölben, sagte Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg dem rbb. "Straßenmeistereien streuen das dann mit Split ab. Dieser wird festgefahren und es ist wieder sicher." Am Mittwoch - dem bisher heißesten Tag dieses Jahres - sei das zum Beispiel in Pritzwalk auf einer Brücke und an verschiedenen Flächen in Nassenheide passiert. "Aber es blieb überschaubar - und es waren nicht allzu große Flächen", so Streu.