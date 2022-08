Am 100. Todestag der Frauenrechtlerin, Publizistin und Pazifistin Minna Cauer wird im brandenburgischen Freyenstein und in Berlin an sie erinnert. In ihrem Geburtsort in der Prignitz soll bei einer Gedenkveranstaltung am Mittwoch eine Erinnerungstafel am früheren evangelischen Pfarrhaus angebracht werden, in dem sie aufwuchs, teilte der Förderkreis Alte Kirchen am Dienstag in Berlin mit.