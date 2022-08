BVG-Bauarbeiten bis November - Bauarbeiten führen zu Änderungen auf U1, U2 und U3 in Berlin

Mo 08.08.22 | 11:50 Uhr

Bild: dpa/Stefan Jaitner

Am U-Bahnhof Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg starten am kommenden Montag (15. August) umfangreiche Bauarbeiten. Deshalb kommt es in den nächsten Monaten auf den Linien U1, U2 und U3 zu Änderungen, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mitteilten.



In drei Bauabschnitten werden die Schwellen auf der Hochbahn saniert. Außerdem werden ein Überführungsgleis zwischen U1 und U2 vorbereitet sowie die Tunnel-Innensanierung nahe dem U-Bahnhof Wittenbergplatz fortgesetzt.

DPA/Jens Kalaene Letzte Fahrt für Berlkönig - So soll der neue BVG-Rufbus den Berliner Osten erschließen Das Projekt Berlkönig endet in Berlin, aber ein neuer BVG-Rufbus ist schon geplant. Er soll den Osten der Stadt besser anbinden. Allerdings wird er mit weniger Fahrzeugen loslegen, als bisher angekündigt – was auf Kritik stößt. Von Tobias Schmutzler

U12 wird als Ersatzlinie wiedereingeführt

Die erste Bauphase startet am kommenden Montag an den Gleisen der U2 und dauert bis Sonntag, 18. September, an. Die U2 fährt in dieser Zeit zwischen den Bahnhöfen Pankow und Gleisdreieck, heißt es in der BVG-Mitteilung. Wieder eingerichtet wird die U12. Sie ist vom U-Bahnhof Warschauer Straße über Gleisdreieck bis Ruhleben im Einsatz.



Die Linie U3 fährt unverändert zwischen den Bahnhöfen Warschauer Straße und Krumme Lanke. Der Zugverkehr auf dem U-Bahnhof Bülowstraße ist in der Bauphase eingestellt. Die Züge der U1 sind in diesem Zeitraum nicht im Einsatz. Die Bahnhöfe zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße sind mit den Buslinien M19 und M29 erreichbar.



Vom 19. bis 25. September pausieren dann die Bauarbeiten. Die Linien U2 und U3 fahren dann wie gewohnt. Die Linie U1 fährt zwischen Gleisdreieck und Warschauer Straße.

imago/S.Gudath Corona-Maßnahmen ab Oktober - Gesetzentwurf sieht ab Herbst Maskenpflicht in bestimmten Bereichen vor Seit langem fordern die Länder ein neues Infektionsschutzgesetz, um im Herbst Corona-Maßnahmen ergreifen zu können. Jetzt liegt ein Entwurf vom Bund vor, der bei Masken- und Testpflicht ansetzt. Brandenburg und Berlin haben noch Klärungsbedarf.

Bauarbeiten enden letztlich am 6. November