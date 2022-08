Wer versucht, den Flug auf der Seite von Hainan Airlines zu buchen, bekommt eine Verbindung angezeigt mit einer rund 15 stündigen Zwischenlandung in Dalian. Anschließend gehe es direkt weiter, Ankunft in Peking dann nach insgesamt rund 26 Stunden. So hatten es auch viele Medien, unter anderem der rbb auf seinen sozialen Kanälen, berichtet. Die beiden Hauptstädte rückten wieder enger zusammen, hieß es.

Doch die Wirklichkeit sah etwas anders aus. "Man musste zwei PCR-Tests machen, um einen QR-Code zu bekommen, der die Bedingung war, dass man an Bord durfte. Neben dem Ticket natürlich." Das berichtet Lea Siebert. Sie war dabei, beim ersten sogenannten Direktflug von Berlin nach Peking am 12. August.

Nach der PCR-Testung in Berlin "sind wir alle nach Dalian geflogen. Dort auch wieder PCR-Tests", so Siebert weiter. "Und dann sind wir in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden." Auch neun Tage nach Ankunft befindet sich die Frau im staatlich zugewiesenen Quarantäne-Hotel in Dalian. Sie darf ihr Zimmer nicht verlassen.