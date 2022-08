Nach den Waldbränden in Kyritz-Ruppiner Heide und in der Lieberoser Heide hat Revierförster Romeo Buder die Landesregierung für die sich hinschleppende Räumung der munitionsbelasteten Flächen kritisiert. "Das Problem seit Jahren ist, dass das Land in der Pflicht wäre, diese Flächen in der Beräumung zu finanzieren über alle Eigentümer", sagte Buder von der Oberförsterei Lieberose der DPA, wie diese am Montag berichtete.

Brandenburg habe diese Flächen nach dem Mauerfall als sogenanntes Kohl-Geschenk bekommen, sagte Buder weiter. Darunter seien über 120.000 Hektar Wald gewesen. Damit seien "viele Millionen" in die Kassen des Landes geflossen, auch durch Holzverkäufe. Das Land sei nun verpflichtet, die Kampfmittelbelastung zu minimieren. "Wir werden diese Forderung auch als Gemeinde noch einmal in den Raum werfen, weil wir mit dem Zustand nicht zufrieden sein können", so der Lieberoser Revierförster.