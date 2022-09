Die Berlinerin wird am Vormittag im Roten Rathaus durch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geehrt. Giffey sagte im Vorfeld, Winkelmann habe die seltene Gabe, junge Menschen mit ihren Zeitzeugen-Berichten mitzunehmen. Mit Mitte 90 spreche sie noch immer in Schulen über ihr Schicksal im nationalsozialistischen Berlin.

Die Holocaust-Überlebende Ruth Winkelmann erhält am Freitag das Bundesverdienstkreuz.

Ruth Winkelmann überlebte als Jüdin den Zweiten Weltkrieg in Berlin. Während ihr Vater deportiert wurde, entkam sie der Verfolgung, überlebte die Bombennächte, Hunger und Kälte. Mit der Befreiung durch die Rote Armee war der Albtraum nicht vorbei.

Winkelmann kam 1928 zur Welt. Ihr Vater wurde in Auschwitz ermordet. Sie überlebte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester - versteckt in einer Laubenkolonie in Wittenau.

Von ihren Kriegserlebnissen hat sie 2011 im Buch "Plötzlich hieß ich Sara" berichtet. Erst durch ihr Buch und ihre Vorträge habe sie "diesen ganzen innerlichen Ballast abgearbeitet, diese Depressionen, die in mir waren", sagte Winkelmann im Interview mit rbb|24 im Mai. "Ich kann heute eine Lesung von drei Stunden abhalten, ohne in Tränen auszubrechen. Wenn ich an meine erste Lesung denke, da habe ich mehr geweint, als gesprochen."