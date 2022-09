Manne Berlin Dienstag, 27.09.2022 | 16:22 Uhr

In den meisten Fällen ist Prostitution nicht freiwillig.

Armut, Perspektivlosigkeit, falsche Versprechen auf ein besseres Leben veranlassen viele Frauen aus ärmeren Ländern , ihre Heimat zu verlassen, um sich in Deutschland in der Prostitution wiederzufinden, was einige auch schon geahnt haben mögen, aber nicht wahr haben wollten.

Nun ausgerechnet Skandinavien als beispielhaft für den erfolgreichen Kampf gegen die Prostitution hervorzuheben, halte ich für realitätsfern. Die Feier kommen nach Deutschland mit zwei Fragen: wo können wir uns besaufen und wo ist der nächste Puff? Messe- und Kongressbesucher national und international desgleichen und auch der biedere Kleinbürger weiß die Dienstleistung der ,,Sexarbeiterin" zu schätzen.

Die Nachfrage ist da und durch einen Erfolg der Strafverfolgungsbehörden wird sich auf der Angebotsseite nichts verändern; vielleicht ziehen die Preise etwas an.