Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Montagmorgen in Berlin-Moabit gesprengt werden. Ab 8:00 Uhr wird dafür ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, wie die Polizei mitteilte. Demnach kann die 50 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart nicht entschärft werden, weil die beiden Zünder in schlechtem Zustand sind.

Etwa 9.000 Menschen sollen bis dahin ihre Wohnungen verlassen. Auch der Berliner Großmarkt in der Beusselstraße und andere Betriebe und Unternehmen im Sperrkreis müssen komplett geräumt werden. Die Sperrung soll mehrere Stunden dauern, das Bezirksamt wird Sammelstellen einrichten, diese werden auch mit Shuttle-Bussen angefahren. Die Busse stehen in der Sickingenstraße zwischen Beusselstraße und Rostocker Straße sowie in der Huttenstraße Ecke Ufnaustraße, wie das Bezirksamt am Freitag mitteilte.



Fü Betroffene hat das Bezirksamt Mitte eine Hotline eingerichtet. Diese ist am Wochenende von 8 bis 16 Uhr und am Montag von 6 bis 20 Uhr telefonisch unter (030) 9018-46660 oder per E-Mail unter bombenfund@ba-mitte.berlin.de erreichbar. Auch Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder sich in häuslicher Quarantäne befinden, sollen sich bei dieser Hotline melden.