In Berlin-Spandau ist am Freitagmorgen ein Brand in einer ehemalige Lagerhalle gelöscht worden. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden mit rund 75 Kräften im Finkenkruger Weg in Staaken im Einsatz. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, brannte die rund 300 Quadratmeter große Halle komplett ab. Auch das Dach war eingestürzt, weshalb nur von außen gelöscht werden konnte.

Verletzt worden sei niemand, hieß es. Da in näherer Umgebung keine Wohngebäude stehen, musste auch niemand in Sicherheit gebracht werden, so der Sprecher. Das Gebäude habe vermutlich leer gestanden.



Bereits am 9. August hatte es in der Nähe gebrannt. Betroffen war der Anbau eines Kinos, das bereits seit 1990 nicht mehr genutzt wurde. Damals stellte die Feuerwehr fest, dass der Brand an mehreren Stellen ausgebrochen war.