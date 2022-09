Blindgänger in Berlin-Moabit - Ringbahn wird am Montag wegen Bomben-Sprengung unterbrochen

Do 22.09.22 | 16:03 Uhr

Bild: dpa/Schoening

Eine marode Weltkriegsbombe wird am Montag in Berlin-Moabit gesprengt. Neben tausenden Anwohnern, die dafür ihre Häuser verlassen müssen, werden auch zahlreiche S-Bahn-Kunden betroffen sein. Denn der Fundort liegt in der Nähe der Ringbahn.

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Montag auf einer Baustelle in Berlin-Moabit gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, kann die 50 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart nicht entschärft werden, weil die beiden Zünder in schlechtem Zustand sind. Ab sechs Uhr werde am Montag deshalb ein Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort in der Sickingenstraße eingerichtet, hieß es.

Einzelheiten der S-Bahn-Sperrung am Freitag

In diesem Bereich liegt auch die nördliche Trasse der Ringbahn. Die S-Bahn wird den Verkehr der Linien S41/42 unterbrechen. Einzelheiten dazu will die S-Bahn dazu am Freitag mitteilen. Etwa 9.000 Menschen müssen am Montag ihre Wohnungen verlassen. Auch der Berliner Großmarkt in der Beusselstraße und andere Betriebe und Unternehmen im Sperrkreis müssen komplett geräumt werden. Gefunden worden war die Bombe in den vergangenen Tagen auf dem Gelände von Siemens Energy. Dort wird ein Parkhaus gebaut. Die Bauarbeiten ruhen derzeit, Einsatzkräfte der Polizei bewachen das Gelände.

Fundort der Bombe

