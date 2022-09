Seit Anfang der 90er Jahre überlegt Berlin, was aus dem Molkenmarkt in Mitte werden soll. Etliche Diskussionen gab es schon, nun lagen einem Preisgericht endlich zwei finale Entwürfe vor. Doch eine klare Entscheidung blieb aus. Von Sebastian Schöbel

Die künftige Gestaltung des Molkenmarktes in Berlin-Mitte ist weiter ungeklärt. Ein vom Senat eingesetztes Preisgericht traf nach gut zwei Jahren Beratung keine finale Entscheidung. Das teilte Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt am Mittwoch mit.

In einem nächsten Schritt soll bis Ende des Jahres eine Charta erarbeitet werden, auf deren Grundlage der Molkenmarkt später bebaut werden kann. Die beiden finalen Entwürfe, die zuletzt auf dem Tisch lagen, hätten dafür eine gute Basis geliefert, so die Jury. Ende 2023 oder Anfang 2024 sollen dann die ersten Hochbauwettbewerbe für konkrete Gebäude starten, so Kahlfeldt. Gebaut werden könne aber frühestens ab 2026, wenn die archäologischen Grabungen abgeschlossen seien.

Kahlfeldt betonte auf Nachfrage, dass das Verfahren kein Wettbewerb gewesen sei: Die Jury habe lediglich auf Basis der Entwürfe Empfehlungen für den weiteren Prozess erarbeiten sollen. So sei auch die Ausschreibung formuliert worden. "Unsere Aufgabe war nicht, einen Sieger zu küren", so die Vorsitzende des Preisgerichts, Christa Reicher. Allerdings heißt es in der Auslobung des Verfahrens, dass "die Empfehlung eines der beiden Entwürfe als Grundlage einer Charta für die Entwicklung am Molkenmarkt" dienen soll. Auch aus diesem Grund war die Überraschung am Mittwoch groß, dass sich die Jury nicht eindeutig positionieren konnte.