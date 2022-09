Regen und kühle Temperaturen - Tief "Queenie" bringt melancholisches Herbstwetter

Di 13.09.22 | 14:58 Uhr

dpa/Annette Riedl Audio: rbb|24 | 13.09.2022 | O-Ton Meteorologe Alexander König | Bild: dpa/Annette Riedl

In den kommenden Tagen bringt ein Tief namens "Queenie" regnerisches und kühles Herbstwetter in die Region. Dass das Tief an die kürzlich verstorbene britische Königin erinnert, ist dabei Zufall. Zum Trauern passt das Wetter aber. Zumindest kurzfristig.



Mit dem spätsommerlichen Wetter ist jetzt erstmal Schluss in Berlin und Brandenburg. "Wir liegen momentan auf der Rückseite eines vom Norden her heranziehenden Tiefdruckgebiets namens 'Queenie'", sagte der ARD-Wetterexperte Alexander König am Dienstagmittag, "und von dort kommt etwas kühlere Luft von der Nordsee zu uns heran".

Am Wochenende wird es kühl

Da aber von Süden her warme Luft gegen dieses Tief drücke, entstehe etwa in Höhe der Niederlausitz in Brandenburg eine Luftmassengrenze. "Hier gibt es dann auch Niederschläge am Mittwoch, die etwas länger anhalten", sagte König. "Für die Natur ist der Regen natürlich ein Segen". Während es im Süden gieße, könne im Norden der Mark hingegen auch gut die Sonne scheinen. Dass das derzeitige Tief "Queenie" heißt, sei übrigens Zufall und nicht dem kürzlichen Ableben der britischen Königin geschuldet. "Die Namen werden von der Technischen Universität (TU) Berlin relativ lange im Voraus vergeben", sagte König. In diesem Jahr seien die Hochs männlich und die Tiefs weiblich, das ändere sich im kommenden Jahr dann wieder. Im weiteren Verlauf der Woche jedenfalls werde sich die von "Queenie" herangebrachte kühlere Luft vom Nordmeer durchsetzen, so König. "Dementsprechend geht es mit den Temperaturen dann auch noch weiter zurück". Während die Temperaturen am Mittwoch stellenweise noch auf knapp 20 Grad Celsius steigen könnten, würden sie in den Tagen danach durchweg unter der 20-Grad-Marke liegen. Am Wochenende seien dann sogar nur noch Höchsttemperaturen von 13 bis 14 Grad drin, prognostiziert der Meteorologe.

Das nächste Hochdruckgebiet ist schon in Sicht

Die Temperaturen seien recht normal für die Jahreszeit, so König weiter. Er weist darauf hin, dass auch die Nächte mit einstelligen Werten wieder deutlich kühler würden. "Es wird sich recht herbstlich anfühlen". Doch es sei schon abzusehen, dass sich im Anschluss an die kühle Wetterlage wieder ein Hochdruckgebiet Richtung Mitteleuropa schiebe, das in der kommenden Woche wahrscheinlich wieder überwiegend trockenes und freundliches Wetter bringe, "vielleicht auch mit etwas höheren Temperaturen". Wirklich sommerliche Werte seien da aber nicht in Sicht.

