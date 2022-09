Sandalen aus, Socken an: Unvermittelt ist es herbstlich geworden in Berlin und Brandenburg. Wohlfühltemperaturen sind das nicht da draußen. Und drinnen auch nicht unbedingt. Aber es gibt noch Hoffnung auf ein paar warme Sonnenstrahlen.

Hoch "Stefan" bringe schon ab Mittwoch von den britischen Inseln her kommend hohen Luftdruck-Einfluss, der erst einmal erhalten bleibe. Ab Donnerstag werde es daher meist trocken und teilweise sonnig.

Am Wochenende könnten so mancherorts durchaus 20 Grad erreicht werden. Am ehesten sei das im Havelland, im Elbe-Elster-Kreis und in der Niederlausitz drin, so Fromm weiter. Im Rest von Brandenburg und Berlin müsse man zwar auch nicht wirklich frieren, die Temperaturen blieben aber knapp unter der 20-Grad-Marke.

Viel wärmer scheine es nach aktuellem Modellstand vorerst nicht wieder zu werden. "Richtiger Spätsommer ist aktuell nicht in Sicht", fasst der Meteorologe zusammen. Aber rein statistisch sei es auch im Oktober noch gut möglich, Werte deutlich über 20 Grad zu erreichen. Auch wenn da derzeit in den Modellen noch nichts zu sehen sei. Er bleibt optimistisch: "Abschreiben muss man den Spätsommer noch nicht".

Ab Sonntag könne es aber erst einmal wieder wechselhaft werden – da seien die Wettermodelle aber noch nicht sicher.