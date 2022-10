Die Autobahn A115 (Avus) in Berlin wird am Freitagvormittag wieder wegen einer Munitionssprengung kurzzeitig gesperrt. Wie die Polizei bereits am Mittwoch ankündigte, kann die Avus ab 10 Uhr zwischen Hüttenweg und Nikolassee in beiden Richtungen nicht befahren werden. Der Bahnverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.