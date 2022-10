Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstagmorgen wieder erhebliche Störungen im Berliner Straßenverkehr verursacht. Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte, hätten sich Demonstrierende im Bereich der Rudolf-Wissell-Brücke auf einer Schilderbrücke platziert. Die Autobahn A100 sei daher ab Spandauer Damm in Richtung Wedding gesperrt worden. Gleiches gilt für den Tunnel Flugahfen Tegel stadteinwärts.

Als Legitimation führt die "Letzte Generation" für ihre neuerliche Aktion an, dass der Verkehrsausschuss des Bundestags am Mittwoch "einen Antrag auf ein Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen [...] abgeschmettert" habe. Daher sähen sich die Unterstützer der "Letzten Generation" veranlasst, "wieder die Stahlkonstruktionen, an denen die Verkehrsschilder über der A100 angebracht sind", zu besteigen. "Um die Menschen von dort zu entfernen, ist oft eine Vollsperrung der größten Autobahn Deutschlands notwendig. Um diesen Vorgang noch in die Länge zu ziehen, kleben sich viele der Unterstützer:innen mit Sekundenkleber in luftiger Höhe fest", hieß es in einer Pressemitteilung.