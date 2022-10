Die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Astrid-Sabine Busse (SPD), hatte als Vorsitzende der Jugend- und Familienministerkonferenz in einem Brief an Paus erklärt, die Länder bräuchten mehr Zeit, um die sprachliche Förderung von Kindergarten-Kindern sicherzustellen. Paus hatte den Ländern hingegen nur eine Übergangsfinanzierung bis Ende Juni 2023 in Aussicht gestellt.

Die Grünen-Politikerin erklärte, das Verhalten der Länder sei "enttäuschend". Während sie im Gespräch mit einzelnen Bundesländern durchaus Unterstützung erlebe, zeigten die Jugend- und Familienminister gemeinsam "leider keine Bereitschaft, die Verantwortung für eine Übergangslösung für die Sprachkitas zu übernehmen".

In dem Brief schreibt Busse, dass die Länder in weiteren Verhandlungen mit dem Bund über den gesamten Zeitraum bis 2025 sprechen wollten. Bis dahin sollen nach dem Willen der Ampel-Koalition einheitliche Qualitätsstandards für alle Kindertagesstätten in Deutschland entwickelt und beschlossen werden. In dem Brief an Paus heißt es weiter, die Länder hielten es "für notwendig sicherzustellen, dass die Gesamtausgaben des Bundes für den frühkindlichen Bildungsbereich in dieser Übergangsphase nicht reduziert, sondern auf dem bisherigen Niveau fortgeführt werden".