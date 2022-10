Aktuelles zur Regionalbahn

Am Samstag 22.10.22 (von ca. 8:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr) findet in Berlin eventuell eine Bombenentschärfung statt. Eine Sperrung wird vermutlich sehr kurzfristig erfolgen, daher kommt es bei folgenden Zügen zu Fahrplanänderungen: Umleitung RE Linie 7 über Berlin Gesundbrunnen RE 3714 Dessau – Berlin Gesundbrunnen ab 10:48 Uhr – Berlin Ostkreuz ab 11:03 Uhr – Wünsdorf/W RE 3716 Dessau – Berlin Gesundbrunnen ab 11:48 Uhr – Berlin Ostkreuz ab 12:03 Uhr – Wünsdorf/W RE 3718 Dessau – Berlin Gesundbrunnen ab 12:48 Uhr – Berlin Ostkreuz ab 13:03 Uhr -Wünsdorf/W RE 3720 Dessau – Berlin Gesundbrunnen ab 13:48 Uhr – Berlin Ostkreuz ab 14:03 Uhr – Wünsdorf/W RE 3713 Wünsdorf/W – Berlin Ostkreuz ab 11:03 Uhr – Berlin Gesundbrunnen ab 11:12 Uhr RE 3715 Wünsdorf/W – Berlin Ostkreuz ab 12:03 Uhr – Berlin Gesundbrunnen ab 12:12 Uhr RE 3717 Wünsdorf/W – Berlin Ostkreuz ab 13:03 Uhr – Berlin Gesundbrunnen ab 13:12 Uhr RE 3719 Wünsdorf/W – Berlin Ostkreuz ab 14:03 Uhr – Berlin Gesundbrunnen ab 14:12 Uhr Umleitung mit Halt in Berlin Ostkreuz (oben) und Berlin Gesundbrunnen Die Halte in Berlin Ostbahnhof, Alexanderplatz, Friedrichstraße Berlin Hbf, Zoologischer Garten und Berlin- Charlottenburg fallen aus. Ausfall RB Linie 14 Berlin Ostkreuz - Flughafen Terminal 1-2 RB 18615 Berlin Ostkreuz an 10:30 Uhr – Berlin Flughafen Terminal 1-2 RB 18617 Berlin Ostkreuz an 11:30 Uhr – Berlin Flughafen Terminal 1-2 RB 18619 Berlin Ostkreuz an 12:30 Uhr – Berlin Flughafen Terminal 1-2 RB 18621 Berlin Ostkreuz an 13:30 Uhr – Berlin Flughafen Terminal 1-2 RB 18614 Berlin Flughafen Terminal 1-2 – Berlin Ostkreuz ab 11:16 Uhr RB 18616 Berlin Flughafen Terminal 1-2 – Berlin Ostkreuz ab 12:16 Uhr RB 18618 Berlin Flughafen Terminal 1-2 – Berlin Ostkreuz ab 12:16 Uhr RB 18620 Berlin Flughafen Terminal 1-2 – Berlin Ostkreuz ab 13:16 Uhr Ersatz ab Berlin-Ostkreuz mit FEX oder RE7. Der FEX ist von der Sperrung nicht betroffen.