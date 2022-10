Ein Mann hat am Samstag in Berlin-Hohenschönhausen seine Lebensgefährtin erstochen. Das bestätigt die Berliner Polizei dem rbb.



Demnach fügte der Mann der Frau am Samstagmittag mit einer Stichwaffe schwere Verletzungen zu, an denen die Frau verstarb. Der Angreifer wurde noch am Tatort, einer Unterkunft für Geflüchtete in Lichtenberg, festgenommen.



Hintergründe und Details zu Opfer und mutmaßlichem Täter sind bisher nicht bekannt. Die "Bild" berichtete zuerst über die Tat.

