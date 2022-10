Feuerwehr löscht Brand in Wäscherei in Berlin-Adlershof

Die Berliner Feuerwehr ist am späten Samstagabend zu einem Brand in einer Wäscherei im Ortsteil Adlershof ausgerückt. In einem Gewerbegebäude in der Rudower Chaussee waren 20 Rollcontainer mit Textilien in Brand geraten, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.