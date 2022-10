Nach der Beschädigung einer Gasleitung in der Gemeinde Wustermark (Havelland) ist ein Großteil der Kunden wieder am Netz, allerdings noch nicht alle. Das teilte die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) dem rbb mit.

Nach wie vor ist unklar, wer hinter den Sabotage-Aktionen gegen die Deutsche Bahn steckt. Ermittelt werde in alle Richtungen, heißt es am Sonntagmorgen. Ein Bundeswehr-General erwartet derweil weitere ähnliche Anschläge.

Die restlichen Betroffenen sollen im Laufe des Montags an die Gasversorgung angeschlossen werden, sagte ein Sprecher der NBB am Montagmorgen. Bei rund 300 Haushalten mit älteren Heizungsanlagen hätten Monteure direkt vor Ort Hauptabsperreinrichtungen schließen müssen, bevor diese wieder mit Gas befüllt werden könnten. Man habe am Wochenende nicht alle Haushalte aufsuchen können, hieß es.



Die Gasleitung war am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten beschädigt worden. Weil Gas austrat, wurde die Leitung gesperrt. Mehr als 1.000 Haushalte in den Ortsteilen Elstal und Priort waren betroffen. Seit Sonntagmittag fließt das Gas laut der Netzgesellschaft wieder.