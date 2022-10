Berlin kündigt Ausbau der Kältehilfe ab Dienstag an

Der Berliner Senat will die Zahl der Übernachtungsplätze für obdachlose Menschen erhöhen. Ab Dienstag, 1. November stehen insgesamt 1.010 Plätze bereit, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Montag mitteilte.

"Aufgrund der erwartenden Kostensteigerungen durch pandemiebedingte Einschränkungen sowie höhere Energie- und Lebensmittelpreise übernimmt das Land Berlin in diesem Jahr die gestiegenen Kosten in der Kältehilfe für die Bezirke", kündigte die Sozialverwaltung an.

Schon zum Start der Kältehilfe im Oktober hatten alle Beteiligten die besonderen Herausforderungen in diesem Winter hervorgehoben: die Energiekrise, die Inflation und der angespannte Immobilienmarkt, außerdem die Pandemie. "Ich bin der Senatsfinanzverwaltung sehr dankbar, dass sie den Bezirken jetzt ganz klar versichert hat, in diesem Jahr die gestiegenen Mehrkosten in der Kältehilfe zu finanzieren. Damit steht auch diese Kältehilfe-Saison auf sicheren Füßen", sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke).

Im Oktober standen bereits 643 Notübernachtungsplätze für Obdachlose in Berlin bereit.