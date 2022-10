Karl-Marx-Allee und Hansaviertel sollen Welterbe werden - Gebaute Hoffnung

Di 25.10.22 | 06:19 Uhr | Von Rosa Rump

dpa/Jürgen Henkelmann/Britta Pedersen Video: rbbKultur - Das Magazin | 20.10.2022 | Anne Kohlick | Bild: dpa/Jürgen Henkelmann/Britta Pedersen

Berlin arbeitet an einem neuen Welterbe Vorschlag. Die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel - einzigartige Nachkriegsarchitektur - sollen auf die Liste der UNESCO. Doch der Weg dahin ist weit. Von Rosa Rump

Farbakzente in Hellblau, Orange und Gelb. Klare Linien, moderne, aufgelockerte Baustrukturen und ganz viel Grünfläche. Das zwischen Tiergarten und S-Bahn liegende Hansaviertel ist so begrünt, dass es fast wie eine Parkanlage wirkt. Zwischen den Bäumen reihen sich Plattenbauten und Wohnblöcke lose neben flache Bungalows. Die genutzten Baumaterialien Beton, Glas und Metall lassen die Gebäude noch heute zeitgemäß wirken.



"Ich bin seit jeher Nachkriegsmoderne-Fan", erzählt Carsten Bauer, engagiertes Mitglied im Bürgerverein des Hansaviertels. "Was mich fasziniert an der Nachkriegsmoderne ist wirklich diese Zurückhaltung, die Dezenz, der Umgang mit Materialien." Bei einem Spaziergang durch das Viertel kommt er ins Erzählen, seine Begeisterung ist ansteckend.

infos im netz Das Hansaviertel

Monumentale Karl-Marx-Allee

Ganz anders ist der erste Eindruck der Karl-Marx-Allee. Sie liegt weniger als sieben Kilometer Luftlinie östlich vom Hansaviertel. Der Boulevard ist 2,3 Kilometer lang, 90 Meter breit und bebaut mit sieben Wohnblöcken je Straßenseite. "Die Monumentalität, die Größe, war vom ersten Moment an sehr, sehr eindrucksvoll", sagt Paul Sigel, während er über den Mittelstreifen der sechsspurigen Straße läuft. Der Architekturhistoriker ist Teil eines Forschungsteams, das sich intensiv über mehrere Jahre mit dem outstanding universal value der Karl-Marx-Allee und dem Hansaviertel beschäftigt hat. Also der Frage danach, was international einzigartig an den beiden Kulturerben ist. Monumental stehen an der Promenade bis zu zwölf Stockwerke hohe Wohnblöcke. "Die DDR wollte demonstrieren, dass sie die Fortsetzung der deutschen Kulturtradition ist und deshalb auch Bezüge in der Architektur zur Vergangenheit herstellen", erläutert er. Doch es seine "moderne Gebäude", so Sigel weiter, "Wohnhochhäuser, erschlossen durch Aufzüge" und ausgestattet mit Einbauküchen und Fernwärme.

"Arbeiterpalast" an der heutigen Karl-Marx-Allee

Die Spuren des Krieges

So verschieden Hansaviertel und Karl-Marx-Allee architektonisch auf den ersten Blick wirken mögen: "Wir sprechen heute über ein gemeinsames Kulturerbe. Das ist das Spannende", unterstreicht Paul Sigel. Um diesen Vorschlag aus Ost und West-Berlin nachvollziehen zu können, muss man den Blick auch auf die Vergangenheit richten.

1943 wird Berlin großflächig ausgebombt. Im Hansaviertel sind rund 300 von 343 Gebäuden in Trümmern. Auch Ost-Berlin trifft es hart. Im "Arbeiterviertel" Friedrichshain, in dem die heutige Karl-Marx-Allee liegt, ist kaum ein Gebäude unbeschädigt. Den Regierungen, sowohl im Osten als auch im Westen, ist klar: Sie müssen die Stadt wieder aufbauen, der Bevölkerung Wohnraum schaffen.

Die Stalinallee will hoch hinaus

Einen ersten Versuch des Wiederaufbaus an der heutigen Karl-Marx-Allee macht der Architekt Hans Scharoun. Er konzipiert 1949 die "Laubenganghäuser" im Baustil der zwanziger Jahre. Die eher schlichten, zurückhaltenden Wohnhäuser entpuppen sich jedoch schnell als zu schlicht und zurückhaltend. "Sie passten nicht mehr in das gewünschte Erscheinungsbild", erklärt Paul Sigel. Die DDR-Regierung hatte für die größte Wiederaufbau-Aktion im Osten eine opulentere Architektur vor Augen. Ebenfalls 1949 wird das Prestige-Projekt umbenannt in Stalinallee: als Geschenk zum 70. Geburtstag von Josef Stalin. Spätestens da ist klar: Diese Allee muss prächtig werden. Hier sollen Paraden und Aufmärsche stattfinden und es sollen "Arbeiterpaläste" entstehen.

Ganz kurz Stalin, lange schon Karl Marx und eigentlich Frankfurter

Bild: dpa/AKG Barrikadenkämpfe in den Tagen der Pariser Kommune, Häuserkampf beim Einzug der Roten Armee: Die breite Straße von Mitte Richtung Friedrichsfelde und grob Richtung Frankfurt hieß zu Beginn im 17. Jahrhundert Frankfurter Straße, dann Große Frankfurter Straße und bekam über die Jahrhunderte immer mal ein Stück dazu oder etwas abgeklemmt: Nach Stalin benannt war sie nur recht kurz, nach Stalin aussehen wird ein Teil von ihr wohl auf ewig.



Bild: dpa/J. Tichanow Der Zweite Weltkrieg beendet, die Häuser zerstört und die Alten allein mit den Ruinen: Im Berlin der Nachkriegszeit werden die zerbombten Häuser von Trümmern befreit. Einen Plan, wie die Frankfurter Allee wieder aufgebaut wird, gab es Ende der 40er Jahre noch nicht.



Bild: www.imago-images.de Trümmerfrauen bargen aus den Ruinen das Material für den Wiederaufbau. Steine für den Bau der neuen sozialistischen Allee.

Bild: imago images/frontalvision.com Erst einmal Stalin und dann die Allee: Monate bevor ein paar Straßen weiter der Grundstein für die Wohnhäuser entlang der Stalinallee gesetzt wurde, stellten die Funktionäre sich zu Füßen des neuen Stalindenkmals auf und huldigten dem "Stählernen": erster Sekretär des Zentralrates der FDJ, Erich Honecker (li.), Staatspräsident Wilhelm Pieck (2.v.li.) und Ministerpräsident Otto Grotewohl (3.v.l.).

Bild: dpa/AKG Lange aber stand dieser "Stählerne" aus Bronze nicht auf seinem Sockel: Rund zehn Jahre prangte er auf einem Klotz aus Beton, Marmor und Sandstein, zwischen Koppen- und Andreasstraße an der zunächst nach ihm benannten Allee: Josef Stalin. Errichtet im August 1951, abgerissen im November 1961.

Bild: imago images/H. Blunck Vorne und hinten "neu", dazwischen "alt": Am U-Bahnhof Marchlewskistraße wachsen nach dem Bau des Hochhauses an der Weberwiese die Neubauten entlang der damaligen Stalinallee.

Bild: dpa/akg-images Der Zeichner und Maler Oskar Nerlinger begleitete in vielen Zeichnungen die Bauarbeiten rund um die Stalinallee und die Weberwiese.

Bild: imago images/H. Blunck Bauschutt und Fahnenschmuck: Die Arbeiten an der Stalinallee boten reichlich Anlässe zum Feiern von Grundsteinlegungen und Rohbauabschlüssen.

Bild: imago images/frontalvision.com Mit den Architekten übers Baufeld: Hermann Henselmann (1.v.l.) begeht mit seinen Kollegen die fertig gestellten Gebäude.

Bild: imago images/H. Blunck Schräg gegenüber des einzigen Nicht-Stalinbaus der frühen 50er Jahre dort, dem Laubenganghaus nach Vorlagen des Architekten Hans Scharoun, entstand eine Grünfläche - der Rosengarten, im Frühsommer 1953 einer der Ausgangspunkte der Arbeiterproteste des 17. Juni.



Bild: dpa/AKG Die Menschen, darunter viele Bauarbeiter aus den Häusern an der Stalinallee, zogen 1953 - hier am Alexanderplatz - zum Regierungssitz an der Leipziger Straße und forderten zunächst Normerleichterungen und die Rücknahme restriktiver Steuern, Abgaben und Regelungen. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, viele Aktivisten verurteilt und inhaftiert.



Bild: imago images/H. Blunck Richtig neu, aber auch ein bisschen historisch und berlinerisch: Säulen, Zierelemente und Friese - die Stalinallee sollte in ihrem Stil Historie und Zukunft - Berlin und Sozialismus - vereinen.

Bild: imago images/H. Blunck Neues Wohnen und neue Mobilität: Schon bald nach Fertigstellung der Allee konnten dann Autos auf mehreren Spuren auf der neuen, fast schnurgeraden Straße fahren. Aber so richtig schick wurde es dann erst...

Bild: dpa/AKG ...auf den Postkarten: ein paar neue Autos, von jeder sozialistischen Sorte eins, viel Licht von den Laternen und noch ein bisschen schwarz-weißes Abendrot - die neue Allee war Postkartenmotiv.

Bild: dpa/AKG Und am 23. August 1961, wenige Tage nach der Errichtung der Berliner Mauer demonstrierten Erich Honecker, damals Sekretär für Sicherheitsfragen des Zentralkomitees der SED, und Staats- und SED-Parteichef Walter Ulbricht militärische Stärke mit einem "Kampfappell" auf der damals noch immer Stalinallee benannten Magistrale, unmittelbar vor dem Strausberger Platz.

Bild: imago images/Stana Der Strausberger Platz und die (mittlerweile umbenannte) Karl-Marx-Allee waren alljährlich die großen Aufmarschareale für Staatsfeiern und Aufmärsche rund um den 1. Mai und den DDR-Nationalfeiertag 7. Oktober.

Bild: dpa/arkivi Weniger pompös, moderner und lebensnaher: Das Restaurant Moskau entstand gegenüber der Mokka-Milch-Eisbar, hinter dem Strausberger Platz Anfang der 60er Jahre auf der Karl-Marx-Allee, und dokumentierte die neue Zeit mit weniger Prunk und Protz und einer neuen Architektur.



Bild: dpa/Gardi Und neben der Mokka-Milch-Eisbar wuchs der große Neubau fürs Vergnügen: das Kino International.

Bild: dpa/W. Cezanne Fördergebiet, Denkmalschutz und Neugestaltung - die Karl-Marx-Allee wird saniert und erhalten und gepflegt. An vielen Ecken der Straße ist darum die Zeit und der Geist dieser Nachkriegsjahre im Osten Berlins sehr gut erhalten und dokumentiert. | Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





































"Auf der Suche nach einem eigenen sozialistischen Ausdruck", so Sigel, wurden Architekten und Stadtplaner auf eine Reise in die Sowjetunion geschickt. Ein Ergebnis dieser Reise sind die Pläne für das Hochhaus an der Weberwiese. 1951/52 wird es gebaut – und das heute denkmalgeschützte Gebäude wird Vorbild für den gesamten weiteren Bau der Allee.

Kolloquium zum Weltkulturerbe 25. und 26.10.2022 - Ost West Ost: Karl-Marx-Allee & Interbau 1957 Internationales Kolloquium zum Vorschlag des Landes Berlins, die großen Ensembles des Berliner Wiederaufbaus auf die deutsche Tentativliste zum Weltkulturerbe zu setzen. Am 25. Oktober eröffnet die Veranstaltung im Kino International an der Karl-Marx-Allee. Am 26. Oktober stellt das Forschungsteam den Welterbe-Antrag im Hansaviertel in der Akademie der Künste vor.

Recycling-Projekt aus Ruinen

Die Fassaden werden aufwendig verputzt und mit beigen Keramik Fließen verkleidet. Die Wohnblöcke glitzern in der Sonne und strahlen - wie die Zukunft, die nach dem Krieg besser, sicherer und angenehmer werden soll. Gebaute Hoffnung – das ist das Versprechen der DDR-Regierung mit diesem Wiederaufbauprojekt. Und um dieses Versprechen möglichst schnell einzulösen, setzt die Regierung alle zur Verfügung stehenden Ressourcen ein. So wird auch mit Ziegeln gemauert, die freiwillige Helfer aus den Ruinen recyceln.

Die Stadt von Morgen

Casten Bauer, der selbst Touren durch das Hansaviertel gibt, erklärt: "Als im Osten die wirklich prächtigen Arbeiterpaläste an der Allee in einer Rekordzeit erwachsen sind, war das natürlich ein Schlag ins Gesicht der West-Berliner. Und da war es für den Senat klar: Er muss reagieren, mit einem Paukenschlag!" 1953 wird daher vom Senat ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. 53 Architekten aus 13 kapitalistischen Ländern, der "freien Welt" kommen für die Interbau, die Internationale Bauausstellung zusammen. Eine Aktion, mit der West-Berlin Nähe demonstrieren will zu Ländern, die noch vor wenigen Jahren Kriegsfeinde gewesen sind. Im Hansaviertel soll kein Wiederaufbau, sondern ein Neuaufbau stattfinden. Die Architekten schaffen sozialen Wohnraum und die "Stadt von morgen".

Die in "Gebäude 12" von Hans Schwippert verbauten Materialen.

Ein zeitaufwändiges Vorhaben, berichtet Carsten Bauer, denn: "Alles an Material musste hierhergefahren werden. Sandgruben, Ziegelbrennereien, Betonwerke - all diese Facilities waren außerhalb von West-Berlin". Die beteiligten Architekten sind Stars ihrer Zeit: Alvar Aalto, Egon Eiermann, Walter Gropius, Oscar Niemeyer und auch eine Frau, die Landschaftsarchitektin Herta Hammerbacher. Sie planen mit Materialien wie Beton, Glas oder Metall – "Neues Bauen" – es entstehen Ikonen der Nachkriegsmoderne.

Als die Interbau 1957 eröffnet, ist erst ein Drittel der Gebäude fertig. Trotzdem lockt die Veranstaltung mehr als eine Millionen Menschen an. Alle wollen sie sehen: die Zukunft des Städtebaus. Es gibt eine Seilbahn über das Gelände und einen Hebekran, der als Aussichtspunkt dient – ein Spektakel – auch für die Besucher aus der DDR, die ein Drittel der Besucher ausmachen.

Plattenbau hinter dem Kino International an der Karl-Marx-Allee

Nach der Interbau '57 beginnt an der heutigen Karl-Marx-Allee ein neuer Bauabschnitt. Ab 1960 wird zwischen dem Strausberger Platz und dem Alexanderplatz der Stil der "Arbeiterpaläste" nicht fortgeführt. Stattdessen werden hohe Plattenbauten errichtet, deren Bauweise der des Schwedenhauses im Hansaviertel ähnelt. Zwischen diese Wohnblöcke werden Grünflächen angelegt, die mehr Raum schaffen zwischen der Straße und den Gebäuden. Auch hier liegen Ähnlichkeiten mit dem Hansaviertel.

Ohne den Anderen geht es nicht

Der Blick in die Vergangenheit verdeutlicht, was so einmalig an der Karl-Marx-Allee und dem Hansaviertel ist: Trotz zwei konkurrierender Regierungen, einer geteilten Stadt und aller politischen Differenzen ist die Entwicklung der beiden Stadtteile ausschließlich in ihrem Zusammenspiel denkbar. Die sich gegenseitig bedingende architektonische Vielfalt der beiden Quartiere, erklärt Sigel, gäbe es in dieser Form sonst nirgends. Und Casten Bauer ergänzt: "Das ist so einmalig, das eben hier in Berlin zu haben, dass wir der festen Überzeugung sind - Das muss Welterbe werden!". Bis darüber final entschieden wird, kann es allerdings noch Jahre dauern. Ziel des Forschungsteams um Paul Sigel ist es, auf die deutsche Vorschlagsliste für die UNESCO zu kommen.

Berlin hofft auf Welterbe-Status für Karl-Marx-Allee und Hansaviertel

Bild: dpa/akg-images In Ost-Berlin entstand Anfang der 1950er Jahre an der damaligen Stalinallee – in Abkehr vom "amerikanischen Kosmopolitismus" und als Hinwendung zum "Bauen in nationalen Traditionen" als "erste sozialistische Straße Deutschlands" – ein repräsentativer Boulevard mit Wohnpalästen, Läden und Kultureinrichtungen sowie mit markanten Torplätzen, wie dem Frankfurter Tor.



Bild: dpa/Wolfgang Kumm Der Westen reagierte erst einige Jahre später auf diese Herausforderung, indem er demonstrativ im Rahmen einer internationalen Bauausstellung an die Moderne nach den Grundsätzen der Charta von Athen anknüpfte. So entstand im Hansaviertel eine offene durchgrünte Stadtlandschaft mit vielfältiger "demokratischer" Wohnbebauung, die klar "im Gegensatz zu diktatorisch ausgerichteten Bauten" stehen sollte.

Bild: dpa/Sergi Reboredo Die Kongresshalle im Westen war ein Geschenk der Amerikaner. Als "Leuchtturm der Freiheit" sollte der Bau insbesondere auch nach Ost-Berlin ausstrahlen und stand so im direkten Kontext des ideologischen Wettkampfs der Systeme im geteilten Berlin. Als Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft wurde sie bereits vor der Interbau 1957 geplant und als Teil der Interbau von der Benjamin-Franklin-Stiftung errichtet.



Bild: dpa/akg-images Im Osten kombinierte der Architekt Hermann Henselmann einen Flachbau mit einer Kuppel und ergänzte am Haus des Lehrers einen Bildfries von Walter Womacka als Hinweis auf die Internationale Moderne (Brasilia, Mexiko City). Das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am Alexanderplatz bilden den städtebaulichen Übergang der Karl-Marx-Allee zum Alexanderplatz.



Bild: dpa/Schoening Auch von Hermann Henselmann ist der ovale Strausberger Platz. Er vermittelt geschickt den leichten Schwenk der Karl-Marx-Allee und formt mit seinen beiden Torhäusern, dem "Haus des Kindes" und dem "Haus Berlin", den Übergang von der alten zur neuen Karl-Marx-Allee.

Bild: imago images/Gerhard Leber Prägendster Architekt der Karl-Marx-Allee war Josef Kaiser, der nicht nur die Wohngebäude in Plattenbauweise, sondern auch das Hotel, das Kino, die solitären Pavillonbauten und das "Café Moskau" entwarf.

Bild: dpa/edpics In West-Berlin war der Architekt Werner Düttmann aktiv. Bekannt für die Gestaltung des Hansaviertels, hat er mit zusammen mit Sabine Schuhmann die Akademie der Künste entworfen. Sie wurde als letztes Gebäude der Interbau 1957 auf Grund einer Spende des in Berlin geborenen Amerikaners Henry H. Reichhold errichtet.



Bild: dpa/Werner Dieterich Die konkurrierenden Städtebauprojekte haben in beiden Teilen der Stadt bedeutende Architekten einbezogen. Auch Walter Gropius verewigte sich. Der amerikanische Architekt entwarf mit dem Berliner Wils Ebert das Walter-Gropius-Haus im Hansaviertel, eine Gebäudescheibe mit 67 Wohnungen, das 1958 fertig gestellt wurde. Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: rbbKultur, Nachrichten, 06.07.2021, 9 Uhr



Play Pause Fullscreen















Sendung: rbbKultur - das Magazin, 22.10.2022, 18:30 Uhr